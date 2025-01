Hietzing: Konzertante Huldigung des Walzerkönigs Johann Strauss

Aus Anlass der 200. Wiederkehr des Geburtstages von Johann Strauss präsentiert die Johann Strauss-Gesellschaft „Waldmeister“, die vorletzte Operette von Johann Strauss, mit der der Wiener Meister vier Jahre vor seinem Tod noch einmal einen großen Erfolg erzielen konnte.

Als Aufführungsort hat die Johann Strauss-Gesellschaft Wien jene Stelle gewählt, an der 1844 der blutjunge Johann Strauss erstmals als Komponist und Dirigent an die Öffentlichkeit trat. An der Stelle des damaligen Etablissements Dommayer wurde später das Parkhotel Schönbrunn errichtet, dessen Ballsaal wiederum in etwa aus der Uraufführungszeit der Operette stammt.