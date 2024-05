Hietzing: Umgestaltung der Altgasse startet im Juni

Für 17. Juni ist laut Auskunft der MA 28/Straßenverwaltung und Straßenbau der Baustart zur Umgestaltung der Altgasse im Zentrum von Hietzing avisiert. Insgesamt werden die Arbeiten bis Ende November dauern.

Bezirksvorsteher Nikolaus Ebert freut sich, dass die Bauarbeiten nun bald weitergeführt werden können. Ein besonderes Anliegen ist ihm, „dass die baustellenbedingten Einschränkungen für die Anrainer sowie für die Unternehmer der Altgasse so gering wie möglich gehalten werden“.

Umgestaltung in drei Phasen

Aus diesem Grund hat die MA 28/Straßenverwaltung und Straßenbau ein Konzept erarbeitet, das die Bauarbeiten zur Umgestaltung der Altgasse in drei Bauphasen abwickelt. Hierdurch wird ermöglicht, dass die maximalen Einschränkungen nur im unmittelbaren aktiven Baufeld auftreten und die restliche Altgasse weiterhin erreichbar ist. Das bedeutet, dass in der jeweiligen Bauphase die Zufahrt zu den unmittelbar betroffenen Häusern nicht möglich ist. Der Zugang wird selbstverständlich aufrechterhalten.

Bauphase 1

Die erste Bauphase betrifft zwei Teilbereiche der Altgasse, in denen die Bauarbeiten gleichzeitig stattfinden. Der erste Teilbereich beginnt ab dem bereits fertiggestellten Teilstück der Altgasse auf Höhe der Maxingstraße und endet wenige Meter nach dem Kreuzungsbereich bei der Fasholdgasse. Der zweite Teilbereich betrifft den Seitenast der Altgasse in Richtung Hietzinger Hauptstraße. Während dieser Bauphase ist die Zufahrt in die Altgasse von der Maxingstraße bis zum Beginn des Baufeldes möglich. Weiters kann in die Altgasse über den Seitenast bei der Lainzer Straße und weiter bis zum Baufeld im Kreuzungsbereich bei der Fasholdgasse zugefahren werden. Eine Zufahrt in die Altgasse über die Fasholdgasse ist aufgrund des Baufeldes unmittelbar im Kreuzungsbereich bei der Altgasse nicht möglich. Die Fertigstellung der ersten Bauphase wird voraussichtlich im August 2024 sein.

Vorschau Bauphase 2

Im Zuge dieser Bauphase finden die Bauarbeiten in der Altgasse zwischen dem Kreuzungsbereich bei der Fasholdgasse und dem Beginn des Platzbereiches statt. Währenddessen ist die Zufahrt in die Altgasse über die Fasholdgasse möglich und anschließend die Fortsetzung der Fahrt weiter in Richtung Maxingstraße. Ebenso besteht die Möglichkeit, in die Altgasse über den Seitenast bei der Lainzer Straße einzufahren und die Fahrt über den Platzbereich in den Seitenast in Richtung Hietzinger Hauptstraße fortzusetzen.

Vorschau Bauphase 3

Während der letzten Bauphase finden die Arbeiten im Seitenast der Altgasse in Richtung Lainzer Straße sowie im Platzbereich statt. In die Altgasse kann nur über die Fasholdgasse eingefahren werden. Anschließend besteht die Möglichkeit die Fahrt entweder in Richtung Maxingstraße oder über den Seitenast in Richtung Hietzinger Hauptstraße fortzusetzen.