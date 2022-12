Hietzinger Naturjuwel darf nicht mehr verbaut werden

„Was lange währt, wird endlich gut“, sagt ein altes Sprichwort. In Hietzing wird es nun zur Realität und damit nimmt eine lange Geschichte ein erfreuliches Ende. Bereits im letzten Winter kündigten die Stadt Wien und der 13. Bezirk an, den gesamten Hietzinger Hörndlwald widmungsmäßig unter höchsten Schutz zu stellen. Nun folgen den Worten auch Taten: Das Gebiet wird als Teil des Schutzgebiets Wald- und Wiesengürtel festgeschrieben und entsprechend umgewidmet.

Nachhaltig geschützt

Bisher war ein Teil des Waldes Grünland Schutzgebiet/Parkschutzgebiet. Eine teilweise, wenn auch strengen Reglementierungen unterworfene Bebaubarkeit war auf einer Liegenschaft der Stadt Wien in der Theorie möglich. Das gehört nun der Vergangenheit an. In Zukunft bleibt der Hörndlwald als Naherholungsgebiet und bestehender Grünraum erhalten und ist nachhaltig vor etwaiger Bebauung geschützt.