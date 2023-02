Das Comeback eines Erfolgsduos: Vier Jahre nach ihrem spektakulären Auftritt im strictly HERRMANN in der Leopoldstadt finden Maria Swan und Robert Sommer wieder zusammen. Unter dem Motto HIMMLISCH BODENSTÄNDIG laden die beiden am Dienstag, den 28. Februar, ab 18.30 Uhr in die Seminarräume Wien 4, Rienößlgasse 3, Top 2 zu einer einzigartigen künstlerischen Kombination ein:

SIE, die Himmlische, stellt ihre Bilder-Serie „Die goldenen Frauen“ vor.

ER, der Bodenständige, liest und erzählt aus seinen aktuellen Bestsellern und aus seinem nächsten Buch, das im April erscheint.

Der Jahreszeit entsprechend warten auf die Gäste nach dem Auftritt selbstgemachter Punsch und köstliche Knabbereien.

Um Anmeldung wird gebeten an office@verenamaria.com