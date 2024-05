Hingucker: Neue Uniformen für die „Parkraumsheriffs“

Ab sofort sind die Mitarbeiter der Parkraumüberwachung mit neuen Uniformen unterwegs. Intensive Qualitätstests zu Strapazierfähigkeit und Tragekomfort gingen den neuen Outfits voraus, nun patrouillieren die Parkraumsheriffs in trendigem Look.

Die Mitarbeiter der Parkraumüberwachung bewältigen täglich bis zu 15 Kilometer zu Fuß. „Darum waren uns der Tragekomfort sowie die Strapazierfähigkeit ein besonderes Anliegen“, sagt Michelle Krumpschmid, Abteilungsleiterin der MA 67. Die neuen und bequemen Uniformen wurden kürzlich stilgerecht am „red carpet“ präsentiert.

Basecap statt „Weißkappe“

Die Verwechslung mit Polizisten gehört nun auch der Vergangenheit an. Mit der neuen Uniform ist die Unterscheidung auf den ersten Blick erkennbar. Statt den bekannten „Weißkappen“ wie sie auch von der Polizei getragen werden, tragen die Überwachungsorgane ab jetzt Basecaps. Die neuen Kleidungsstücke sind weiterhin in dunkelblau gehalten. Reflektorstreifen sind auf jedem sichtbaren Bekleidungsteil zu finden. Am Rücken und auf der Brust ist gut sichtbar „Parkraumüberwachung“ zu lesen.

Wiederverwertung der alten Uniformen

Die knapp 10.000 Teile der alten Uniform werden nicht einfach entsorgt. In Zusammenarbeit mit der MA 48 – Abfallwirtschaft wird der Großteil der alten Uniformteile sozialen und karitativen Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Vorhandene Aufschriften werden dabei selbstverständlich entfernt. Die nicht mehr verwertbaren Uniformteile werden recycelt.

Ordnungshüter und Lebensretter

Die knapp 700 Parkraumüberwachungsorgane sind täglich von 6.30 Uhr bis 22.30 Uhr unterwegs. Neben der Kontrolle der Parkometerabgabe wird auch der ruhende Verkehr, also falsch abgestellte Fahrzeuge, kontrolliert. Zudem wurde mit Einführung der flächendeckenden Kurzparkzone auf ganz Wien eine zentrale Klimaschutzmaßnahme in der Stadt umgesetzt. Damit hat sich allerdings die zu kontrollierende Fläche nahezu verdoppelt. Seit 2023 sind die Organe der Parkraumüberwachung auch Teil der Initiative „herzsicheres Wien“ und haben als Lebensretter bereits in zehn Fällen bei Herz- Kreislaufstillständen als Ersthelfer die Einsatzkräfte unterstützt.

Verstärkung gesucht

Wer die neuen Outfits selbst tragen will und dabei Verantwortung für Ordnung auf Wiens Straßen übernehmen will hat Glück gehabt: Aktuell ist die MA 67 auf der Suche nach Verstärkung für ihr Team und rekrutiert neue Parkraumüberwachungsorgane. Nähere Informationen dazu finden Sie hier.