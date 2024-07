Hitzewelle: Gute Tipps für die Häuser zum Leben!

Die zunehmenden Hitzewellen und Tropennächte stellen insbesondere für ältere Menschen eine erhebliche Belastung dar. Mit fortschreitendem Alter nimmt die Fähigkeit des Körpers ab, extreme Temperaturen auszugleichen, was zu gesundheitlichen Risiken führen kann.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben die Stadt Wien und die Häuser zum Leben umfassende Maßnahmen ergriffen, um Senioren zu unterstützen.

Coole Angebote

In Wien wird durch verschiedene Initiativen aktiv daran gearbeitet, älteren Menschen während der heißen Sommermonate Erleichterung zu verschaffen. Ein Beispiel ist der Pensionistenklub in der Gumpendorfer Straße, wo bei einer Außentemperatur von 34 Grad angenehme 24 Grad herrschten, dank der effektiven Klimaanlage. Dieses Klublokal zieht nicht nur Senioren an, sondern auch jüngere Menschen aus der Umgebung. Neben kühlem Wasser und Unterhaltungsmöglichkeiten wie Spielen und Zeitungen werden auch Entspannungsübungen wie Qigong angeboten.

Klubs als „coole Zonen“

Die Stadt Wien hat im Rahmen ihres Hitzeschutzplans an mehreren Standorten sogenannte „Coole Zonen“ eingerichtet. Die Pensionistenklubs Wien haben sich gleich an der Initiative beteiligt und weiten das Angebot heuer auf vier weitere Standorte aus. Madlena Komitova, die Leiterin der Klubs, betont die Bedeutung dieser Initiative: „Die Coolen Zonen in unseren Klubs zeigen anschaulich, wie Nachbarschaftshilfe im Grätzl und Generationen-Miteinander funktionieren können.“

Was „coole Zonen“ bieten:

Angenehme Raumtemperaturen von 20 bis 24 Grad Celsius

Ruhezonen zum Entspannen

Zonen für Kommunikation und Austausch (Spiele, Zeitschriften, Plauderrunden etc.)

Kalte Getränke

WLAN

Beratungsangebote und Informationsmaterial zum Thema Hitzeschutz

WC-Anlagen

Klub-Angebote für Klubmitglieder

Zu den PensionistInnenklubs, die zum „coolen“ Besuch einladen, gehören unter anderem der Klub Gumpendorfer Straße, der Klub Herzgasse und der Klub Greiseneckergasse. Die Öffnungszeiten dieser Klubs wurden eigens verlängert, um den Bedürfnissen der Besucherinnen gerecht zu werden. Der Eintritt und die Angebote vor Ort sind kostenfrei und es besteht kein Konsumationszwang.

Cooler Besuch Klub Gumpendorfer Straße 117, 1060 Wien | geöffnet Juli, August von Mo-Fr, 12:00-18:00 Uhr

Klub Herzgasse 15-19, 1100 Wien | geöffnet Juli, August von Mo-Fr, 12:00-18:00 Uhr

Klub Greiseneckergasse 5, 1200 Wien | geöffnet Juli, August von Mo-Fr, 09:00-18:00 Uhr

Klub Jedlersdorfer Straße 99/19, 1210 Wien | geöffnet Juli, August von Mo-Fr, 12:00-18:00 Uhr

Klubbetrieb im Amtshaus Währing, Martinstraße 100/ 2. O

Das Hitzeschutzkonzept der Häuser zum Leben

Die Häuser zum Leben in Wien arbeiten bereits seit 2018 nach einem umfassenden Hitzeschutz-Maßnahmenkatalog. Dieser reicht von der Pflege und Betreuung in den Pensionisten-Wohnhäusern bis hin zur Gastronomie und zum Baubereich. So werden die BewohnerInnen frühzeitig über das richtige Verhalten bei Hitze informiert. Alle MitarbeiterInnen achten besonders auf die Bedürfnisse vulnerabler Menschen und motivieren sie, ausreichend Wasser zu trinken. Die gastronomischen Angebote umfassen leichte, sommerliche Kost, die an die heißen Temperaturen angepasst ist.

Die große Kühl-Offensive der Häuser zum Leben

Seit 2018 laufen im Bau-Bereich der Häuser zum Leben Projekte, um die Gebäude gegen sommerliche Überwärmung zu wappnen. Neubauten werden so konzipiert, dass das gesamte Haus gekühlt werden kann, und bei Umbauprojekten werden kontinuierlich Verbesserungsmaßnahmen wie die Kühlung der Gänge umgesetzt. Zu den jüngsten erfolgreichen Umsetzungen gehören:

Haus Schmelz: Wand- und Deckenkühlung, die Strahlungskälte erzeugt, ohne Zugluft zu verursachen, was besonders angenehm für ältere Menschen ist.

Wand- und Deckenkühlung, die Strahlungskälte erzeugt, ohne Zugluft zu verursachen, was besonders angenehm für ältere Menschen ist. Haus Trazerberg: Gekühlte Bereiche in den Gängen der Wohngeschosse, Aufenthaltsräumen, Speisesaal und Stationen.

Gekühlte Bereiche in den Gängen der Wohngeschosse, Aufenthaltsräumen, Speisesaal und Stationen. Haus Mühlengrund: Gekühlte Gangbereiche in den Wohngeschossen und im Bau befindliche Kühlung des Speisesaals und der Gänge.

Gekühlte Gangbereiche in den Wohngeschossen und im Bau befindliche Kühlung des Speisesaals und der Gänge. Haus Föhrenhof: Gekühlte Station mit Kühldecken im Aufenthaltsbereich und Arbeitsraum.

Diese Maßnahmen zeigen, wie durchdachte bauliche und organisatorische Anpassungen signifikant zur Lebensqualität und Gesundheit der Bewohner*innen beitragen können.