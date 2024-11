Ho, Ho, Hotline! Ruf den Nikolo direkt an!

Zwei weihnachtliche Aktionen bringen Kinderaugen zum Leuchten: Ob am Wintermarkt am Riesenradplatz oder per Telefon – der heilige Nikolaus ist für Kinder von 3 bis 8 Jahren persönlich erreichbar. Spannende Gewinne und ein einzigartiges Festtags-Erlebnis warten auf kleine und große Besucher:innen.

Kinder können den heiligen Nikolaus auch direkt von zu Hause aus kontaktieren – völlig kostenfrei aus dem österreichischen Mobil- und Festnetz. Mit Unterstützung von A1 ist der Nikolaus unter der Nummer 0800 3 1234 0 erreichbar. Eltern können dabei sein, um die magischen Momente mitzuerleben.

Großes Gewinnspiel mit prominenten Nikoläusen

Mit etwas Glück kann der Nikolaus sogar persönlich vorbeikommen! Zu den möglichen Nikoläusen gehören Fußball-Legende Toni Polster, Skisprung-Champion Thomas Morgenstern oder Kabarettist Dirk Stermann. Neben Besuchen gibt es beliebtes Spielzeug und Gutscheine für zahlreiche Prater-Attraktionen zu gewinnen.

