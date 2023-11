Auf Arbeitssuche? Treffen Sie Ihren zukünftigen Chef bei House of Jobs

„House of Jobs“, ein wegweisendes Konzept, das die herkömmliche Art der Jobsuche und -besetzung revolutioniert. Die direkte Interaktion zwischen Arbeitgebern und Jobsuchenden, die Vielfalt der vertretenen Branchen und die breite Zugänglichkeit machen dieses Projekt zu einem Vorreiter im Bereich Employer- und Job-Projekte in Wien.

Am 12. Dezember bietet sich die Gelegenheit, die Türen zu diesem innovativen „House of Jobs“ zu öffnen und die Zukunft der beruflichen Entwicklung in der österreichischen Hauptstadt mitzugestalten.

House of Jobs in Mariahilf

Am 12. Dezember öffnet das „House of Jobs“ von 14 bis 18 Uhr seine Türen im ega: frauen im zentrum, Windmühlgasse 26, 1060 Wien. Arbeitgeber aus den verschiedensten Branchen versammeln sich, um aktuelle Jobmöglichkeiten zu präsentieren und potenzielle Kandidaten zu treffen. Diese Veranstaltung bietet eine einzigartige Plattform, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten und sich über vielfältige Karrierechancen zu informieren.

Bewerbung face to face

Was das „House of Jobs“ besonders macht, ist die Möglichkeit, sich vor Ort bei der Wunschfirma zu bewerben. Diese direkte Interaktion zwischen Arbeitgebern und Jobsuchenden schafft eine effiziente und dynamische Umgebung, in der potenzielle Mitarbeiter die Chance haben, sich persönlich vorzustellen und ihr Interesse an der angebotenen Position zu bekunden. Dieser innovative Ansatz verkürzt nicht nur den üblichen Bewerbungsprozess, sondern ermöglicht es auch den Unternehmen, potenzielle Talente unmittelbar kennenzulernen.

Die Qual der Wahl

Die Vielfalt der vertretenen Branchen unterstreicht die Breite der Jobmöglichkeiten, die den Besuchern des „House of Jobs“ geboten werden. Von Technologie über Gesundheitswesen bis hin zu Kreativbranchen – hier finden Jobsuchende eine beeindruckende Bandbreite an Karrieremöglichkeiten.

Melden Sie sich unter houseofjobs@vormagazin.at oder online unter vormagazin.at/houseofjobs an und kommen Sie vorbei!