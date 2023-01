House of Jobs: Jetzt Ihren Traumberuf finden

Lokale, die nicht mehr aufsperren, und Betriebe, die wegen fehlendem Personal Aufträge ablehnen müssen – der Arbeitskräftemangel ist auch in Österreich dramatisch spürbar. Gleichzeitig suchen viele Menschen nach einer passenden Lehrstelle oder wollen sich beruflich neu orientieren.

House of Jobs lädt Interessierte am 30. Jänner von 14 bis 19 Uhr ins Hotel Jaz in the City Vienna (Windmühlgasse 28, 1060 Wien), wo Top-Arbeitgeber aus den verschiedensten Branchen aktuelle Jobmöglichkeiten präsentieren. Besucherinnen und Besucher können sich vor Ort bei ihrer Wunschfirma bewerben.

©Flughafen Wien

Flughafen Wien

Der Flughafen Wien ist einer der bedeutendsten Airports Zentraleuropas mit einer wichtigen Funktion als Drehscheibe zwischen West- und Osteuropa sowie als Tor zur Welt. Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Basis für die weitere Entwicklung. Die rund 5.000 Beschäftigten am Flughafen Wien kommen aus mehr als 50 Nationen und sind in rund 200 verschiedenen Berufsbildern am Airport tätig. Am Flughafen Wien können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über zahlreiche Benefits freuen. Neben einer sechsten Urlaubswoche, zahlreichen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, flexiblen Arbeitszeiten, der Option eines Papamonats, einem Betriebskindergarten, Gesundheitsangeboten und weiteren betrieblichen Vergünstigungen ist der Airport ein äußerst interessantes Betätigungsfeld. Der Flughafen Wien betreibt zahlreiche Geschäftsfelder von der Immobilienentwicklung über Gebäude- und Baumanagement sowie Shopping und Gastronomie bis hin zum Kerngeschäft Luftfahrt.

karriere.viennaairport.com

©Donauturm

Donauturm

Im Turm Café und Donaubräu begeben sich Gäste auf einen kulinarischen Höhenflug, während Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auf einen facettenreichen Arbeitsalltag freuen können: Hier geht es karrieretechnisch im wahrsten Sinne des Wortes höher hinaus!

Das Team zeichnet den Donauturm aus – von den Gaststätten über den Shop bis zu den Bereichen hinter den Kulissen. Daher dreht sich alles um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und das nicht nur im rotierenden Restaurant und Café. Als eines der bekanntesten Wahrzeichen Wiens sieht man die Zukunft hier positiv und mit Weitblick. Auf und ab geht es glücklicherweise nur für die Position, die es sonst nirgendwo gibt: Liftfahrer. Auf donauturm.at finden Interessierte ein Video, das Einblicke in den Arbeitsalltag im Donauturm bietet.

donauturm.at/karriere

©Obertauern Tourismus

Obertauern

Natur, Schnee, neue Bekanntschaften, spannende Erlebnisse – Arbeiten in Obertauern bietet weit mehr als nur einen Job. Internationale Gäste und Events sorgen für Spannung und jede Menge Abwechslung!

Für Personen, die gerne in den Bergen sind und den Schnee und die frische Luft lieben, gibt es keinen besseren Arbeitsplatz als Obertauern. „Ski In and Work Out“ ist die Devise. Egal ob Schirmbarmitarbeiter, die in der Früh ihren Weg zur Arbeit mit Skitourenmaterial zurücklegen, oder die Frühstückskellnerin, die zu Mittag ihre Runden dreht: Wintersportfans kommen hier jeden Tag auf ihre Kosten. Wer hier arbeitet, genießt weitere Vorteile: von stark vergünstigten Lift- und Saisonkarten über Ermäßigungen in Betrieben der Region bis hin zu Mitarbeiterpreisen bei Eventtickets. Alle Vorteile, ein Obertaurer zu sein, wenn vielleicht auch nur auf Zeit, finden Interessierte unter: jobs.obertauern.com/crew-card.

Hotels, Pensionen, Jugendhotels, Skischulen und Sportgeschäfte warten auf winterbegeisterte und motivierte Arbeitskräfte!

jobs.obertauern.com