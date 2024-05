HudlerGrube: Vierhändige Klaviermusik – Eine Sommernacht im Mai

ist ein kanadisch-amerikanischer Pianist; er machte nach seinem Studium am De Anza College in Cupertino (er erhielt 2 Associate in Arts Diplome), der Santa Clara Universität u. am San Francisco Conservatory of Music ein Doktoratsstudium in Klavier (Ph.D. in Interpretation) in Brünn. Auch er trat bei zahlreichen Konzerten von Amerika bis Japan auf.