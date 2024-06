Huma Eleven: starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz

Huma Eleven, Simmerings beliebtes Einkaufscenter, setzt ein buntes, fröhliches und stolzes Zeichen im Pride-Monat Juni. Regenbogen-Dekoration und Fotopoints animieren die Besuchenden dazu, mit ihren Schnappschüssen die Förderung von mehr Toleranz und Vielfalt in der Gesellschaft zu unterstützen.

Eine vielfältige Gesellschaft ist bunt – so wie ein Regenbogen

Im Einkaufscenter treffen sich unterschiedliche Menschen, tauschen sich aus und lassen sich inspirieren – ganz unabhängig von Geschlecht, Kultur, Alter, sexueller Orientierung, sozialem Status, Religion, Herkunft und Lebenssituation sind alle willkommen. Im Pride-Monat Juni macht Huma Eleven auf dieses wichtige Thema aufmerksam: Farbenfrohe Deko-Elemente und coole Fotopoints laden zu besonderen Schnappschüssen ein. „Bei uns sind alle Menschen willkommen, das ist klar in unserem Unternehmensleitbild verankert. Tag für Tag bemühen wir uns, jedem Einzelnen ein tolles Einkaufserlebnis mit Wohlfühlcharakter zu bieten. Mit der diesjährigen Regenbogen-Dekoration setzen wir ein kraftvolles Zeichen für mehr Toleranz und Diversität in unserer Gesellschaft“, sagt Huma Eleven Center-Managerin Sabine Dreschkay.

Unterstützung der Simmeringer Initiative Queer Moments



Huma Eleven pflegt seit Jahren eine enge Kooperation mit der Simmeringer Initiative „Queer Moments“. Deren Ziel ist es, den Begriff „queer“ mit „individuell und inklusiv anders“ zu besetzen. In der Vergangenheit wurde schon erfolgreich die Ausstellung „Queer Moments in Lost Places in Simmering“ im Huma Eleven umgesetzt. Huma Eleven ist außerdem von Beginn an stolzer Partner und Unterstützer des jährlichen Queer Balls. Heuer kreiert Designer La Hong gemeinsam mit Jungdesignern Outfits, die Simmeringer Persönlichkeiten bei einer Modeschau am Ball präsentieren werden. Vorab werden die Models mit ihren Outfits geshootet und exklusiv im Huma Eleven gezeigt.

www.huma-eleven.at

www.queermoments.com