Hydrant für Grätzeloase in der Fenzlgasse

Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus arbeiten eng zusammen, um die Wasserversorgung im öffentlichen Raum zu verbessern. In der Fenzlgasse 35 wurde nun ein Hydrant umgerüstet. Er versorgt die Grätzloase „Terrazza di Fenzi“ und die lokalen Gärtner mit Wasser.

Dichte Bebauung, wenig Freiraum und Grün sowie Autos und Hitze im Sommer prägen das Grätzl rund um die Beckmanngasse, an der die Grenze zwischen 14. und 15. Bezirk verläuft. Das zu ändern ist Ziel von „Lebenswertes 1150 West“. Bereits beim ersten Treffen im Jänner 2023 stellten engagierte Bewohnerfest: „Unser Wunsch nach einem klimafitten, lebenswerten und sozial gerechten öffentlichen Raum endet nicht an der Bezirksgrenze“.

„Freue mich, Initiative zu unterstützen“

Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner: „Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen sich ehrenamtlich für ein lebenswertes Grätzl engagieren. Ich freue mich daher, die Initiative ‚Lebenswertes 1150 West‘ in Zusammenarbeit mit dem 15. Bezirk mit diesem Hydranten unterstützen zu können. Ein großes Dankeschön an alle, die die Fenzlgasse ein Stück grüner machen und einen schönen Treffpunkt für die Nachbarschaft etablieren.“

„Gehen aktiv gegen Überhitzung vor“

Der Klimawandel und seine Auswirkungen wird Wien in den nächsten Jahren stark beschäftigen. Um die Lebensqualität der Bevölkerung zu garantieren, müssen vorausschauende Maßnahmen getroffen werden. „Mit Grünräumen, Mikrogärten und Trinkhydranten wie im Grätzl rund um die Beckmanngasse gehen wir aktiv gegen die Überhitzung in Straßen und Gassen vor. In diesem Fall ist es uns dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen Rudolfsheim-Fünfhaus und Penzing sogar über Bezirksgrenzen hinweg gelungen. Vielen Dank allen, die unseren Weg zur mehr Klimafitness in Rudolfsheim-Fünfhaus unterstützen!“, so der Bezirksvorsteher des 15. Bezirks Dietmar Baurecht.

Ideen für neue Grätzloasen gesucht

Grätzloasen sind ein nichtkommerzieller Treffpunkt für die Nachbarschaft. Sie bieten Platz zum Spielen, Plaudern und vor allem in den heißen Sommermonaten durch dichte Bepflanzung Abkühlung. Um die Planung und Umsetzung von Grätzloasen kümmert sich die Lokale Agenda 21 Wien. Sie haben einen Ort im Kopf, an dem Sie sich eine solche Oase vorstellen können? Die nächste Einreichfrist für neue Standorte ist der 3. Februar 2024. Mehr Infos dazu hier hier.