Im Mittelpunkt der neuen Familienoper steht der elfjährige Vincent, der alles über Natur und Überleben in der Wildnis weiß – aber im Schulalltag von seinen Mitschüler*innen schikaniert wird. Seine imaginären Freunde – Eichhörnchen, Käfer, Fohlen und Wurm – stehen ihm zwar zur Seite, doch auch sie können irgendwann nicht mehr helfen. Hoffnung bietet die neue Klassenkameradin „Die Jacke“, mit der Vincent zarte Freundschaft schließt

Wenn die Schullandwoche zur Mutprobe wird

Gerade als es für Vincent bergauf zu gehen scheint, steht eine Schullandwoche bevor – und die Situation droht zu eskalieren. Vincent muss lernen, sich seinen Ängsten zu stellen, und wächst dabei über sich hinaus. Die Oper basiert auf dem preisgekrönten Roman von Enne Koens und nähert sich dem Thema Mobbing einfühlsam und mit Humor

Hochkarätiges Team und starke musikalische Besetzung

Die Musik stammt von Gordon Kampe, das Libretto von Paula Fünfeck. Regisseur Johannes Schmid, bekannt für seine Christine-Nöstlinger-Verfilmungen, bringt das Stück erstmals auf die Bühne. In der Titelrolle ist der österreichische Countertenor Alois Mühlbacher zu erleben. Es spielen die Wiener Symphoniker, unterstützt vom Arnold Schoenberg Chor unter der Leitung von Erwin Ortner

Vielfältige Termine im Dezember

Neben der Premiere am 14. Dezember sind zahlreiche weitere Aufführungen bis 28. Dezember geplant – darunter auch familienfreundliche Nachmittags- und Vormittagstermine, ideal für Schulklassen und gemeinsame Ausflüge in der Adventzeit

Gewinnspiel: Wir verlosen 3 × 2 Karten!

Das Bezirksblatt verlost 3 × 2 Premierenkarten für den 14. Dezember 2025 um 14 Uhr.