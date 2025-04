Im Auhof Center ist ein neues MRT ab jetzt für alle(s) offen

Nie wieder Platzangst! Im Auhof Center geht ein neues offenes MRT in Vollbetrieb. Die neue Anlage zeichnet sich durch ihre offene Bauweise aus, die Patienten mit Angst vor engen Räumen eine Untersuchung massiv erleichtert.

Laut Schätzungen leiden bis zu 7 Prozent der Bevölkerung an Klaustrophobie – der Angst vor engen oder geschlossenen Räumen. Zu einem Problem wird dies „Röhrenangst“ bei MRT-Untersuchungen. Ein neuer MR-Tomograf von Dr. Robert Bucek im Auhofcenter schafft hier Abhilfe. Anders als konventionelle MRT-Geräte mit ihrer geschlossenen Röhrenform bietet das offene MRT deutlich mehr Freiraum für Patienten.

„Klaustrophobie ist ein ernstzunehmendes Problem bei medizinischen Untersuchungen. Mittlerweile benötigen 14% der Patienten entweder eine medikamentöse Beruhigung oder sogar eine Narkose zur Durchführung einer MR-Untersuchung in einem Röhrenscanner”, erklärt Dr. Bucek. „Mit unserem offenen MRT können Patienten jederzeit selbständig das Untersuchungsfeld verlassen. Diese Tatsache alleine sorgt schon für ein gesteigertes Sicherheitsgefühl.”

Begleitpersonen können im Untersuchungsraum bleiben und direkten Kontakt zu den Patienten halten – ein besonders wichtiger Aspekt bei der Betreuung von Kindern und älteren Menschen. Auf Wunsch kann die Untersuchung durch Meditation oder mitgebrachte Wunschmusik begleitet werden.

Einkaufscenter als medizinischer Nahversorger

Diese hochspezialisierte medizinische Einrichtung unterstreicht die Bedeutung des Auhof Centers. KR Peter Schaider, Eigentümer des Auhof Centers, betont: „Wir sehen das Auhof Center nicht nur als Einkaufszentrum, sondern als wichtigen Nahversorger für die Bevölkerung im Westen Wiens – und dazu gehört natürlich auch der medizinische Bereich.”

Termine im offenen MRT im Auhofcenter sind in der Regel innerhalb von sieben Tagen möglich. In dringenden Fällen bietet die Praxis gegen Aufpreis auch b an, die sogar abends und am Wochenende zur Verfügung stehen.

Telefon: +43 1 908 1135

E-Mail: office@offenemrt.wien

Das Ärztezentrum befindet sich beim Aufzug (A1) aus der Garage West (P1) im Dachgeschoss Top 2 auf der linken Seite, ist barrierefrei und bei Klaustrophobie auch ohne Benützung eines Aufzugs, erreichbar.

Mehr Infos: www.offenemrt.wien