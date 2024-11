Im Gleis//Garten wird die stille Zeit ganz schön laut

Weihnachtliches Feeling, funkelnde Lichter, stimmungsvolle Musik – in Vorweihnachtszeit ist in Wiens erstem Food Market, dem Gleis//Garten in der Eichenstrasse 2 in Meidling einiges los.

Gute Neuigkeiten für alle, die gerne in Weihnachtsmärkte eintauchen: Von Donnerstag bis Sonntag, ab jeweils 18 Uhr, finden Gäste neben dem Gleis//Garten ein winterliches Glüh//Dorf! Hier genießt man heißen Punsch und kulinarische Köstlichkeiten von einem rotierenden Essenstand. Zusätzlich zum Glühdorf gibt es in der Food Hall täglich frischen Glühwein zur Auswahl. Live-Musik ab 01. Dezember Jeden Sonntag ab dem 1. Dezember, ab 15 Uhr, erfüllt weihnachtliche Live-Musik von zahlreichen Bands und Künstlern wie den Grooove Girls, Moritz Gamper oder Timothy Tercero den Gleis//Garten mit festlicher Stimmung. Kinderprogramm am 03., 06. und 17. 12. Alle kleinen Bäcker aufgepasst: Am 3. und 17. Dezember lädt der Gleis//Garten zum fröhlichen Kekse Backen ein. Hier können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen, Teig kneten und weihnachtliche Leckereien gestalten – ein süßes Vergnügen, das für funkelnde Augen sorgt und keine Weihnachtskekswünsche offenlässt! Besonderen Besuch bekommt der Gleis//Garten am 06. Dezember.: Denn hier stattet der Nikolaus den kleinen Gästen vor Ort ab 17 Uhr einen Besuch mit einem Sack voller Kleinigkeiten ab. Promi Auktion für den guten Zweck Am 8. Dezember veranstaltet der Gleis//Garten eine Promi Auktion für den guten Zweck. Raritäten wie von wertvollen Athleten signierte Fußbälle oder eine Schijacke von Rainer Schönfelder, Designerkleidung, ein Luxusurlaub im Schloss Fischhorn und vieles mehr können an diesem Tag vor Ort ersteigert werden. Last-Minute Weihnachtsmarkt Doch das ist noch lang nicht alles! Ein neuer Geheimtipp unter den Wiener Weihnachtsmärkten! Kurz vor Heilig Abend, von 20. bis 22. Dezember lädt der Gleis//Garten zum eigenen Weihnachtsmarkt ein. Hier können Gäste durch kleine Marktstände mit individuellen Geschenkideen oder Deko für Zuhause schlendern, und vielleicht noch ein Last-Minute Geschenk für Heilig Abend entdecken. Mit dabei sind Anbieter wie Perlenfieber, WatchThis!, Boske, und viele mehr. Der ideale Ausklang direkt vor den Feiertagen! Alle Infos unter www.gleisgarten.com/events