Die Tierischen Sommerabende im Tiergarten Schönbrunn verbinden ein vielfältiges Programm mit Musik, Artistik und Kulinarik mit der einzigartigen Atmosphäre des ältesten Zoos der Welt und seinen Botschaftertieren. „Am kommenden Freitag starten die Tierischen Sommerabende und wir freuen uns schon sehr darauf, unseren Besucherinnen und Besuchern den Tiergarten in dieser einmaligen Stimmung zu zeigen. Die Kombination aus Tierbeobachtung, Kulinarik, Artenschutz und Unterhaltung macht diese Abende zu etwas ganz Besonderem“, so Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck. Der Tiergarten hat seine Pforten dafür extra bis 21 Uhr geöffnet.

Ab dem späten Nachmittag sorgen Walking-Acts und Stelzengeher in fantasievollen Tierkostümen für besondere Begegnungen im Zoogelände. Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit, Flusspferde und Co. in der Abenddämmerung zu erleben. Beim Artenschutz-Corner können sich Besucher über den Schutz von Panda, Eisbär und Co. in der Wildbahn informieren. Ab 17 Uhr runden kulinarische Angebote den Besuch geschmacklich ab.

Für musikalische Vielfalt ist ebenfalls gesorgt: Vor dem Kaiserpavillon spielt ein Streichtrio des Schloss Schönbrunn Orchesters, vor der Tiergarten ORANG.erie erklingt Klaviermusik. Am Regenwaldhausplatz werden Cocktails serviert, begleitet von entspannten Beats von DJ Joules. Ein besonderes Highlight für Familien ist eine Vorstellung des Marionettentheaters Schönbrunn.

Die Tierischen Sommerabende finden an vier Freitagen statt: am 15. Mai, 22. Mai, 29. Mai und 5. Juni. Der Eintritt ist in der regulären Tageskarte enthalten: € 29,- für Erwachsene und € 17,- für Kinder und Jugendliche. Tickets sind online unter www.imperialtickets.com/tiergarten-schoenbrunn sowie an den Tiergartenkassen erhältlich. Jahreskarten gelten als Eintritt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Letzter Einlass ist um 20:00 Uhr.