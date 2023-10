Immersium Wien: Dinos bevölkern Wiener City!

In der Habsburgergasse 10 in der City entsteht ein spektakulärer Meilenstein in der Welt moderner Unterhaltung: Mit dem Immersium Wien öffnet Österreichs erstes immersive Erlebnismuseum Türen zu anderen Welten.

Auf drei Etagen mit 1.100 Quadratmetern Fläche bietet das jüngste Museum Wiens Abenteuer für alle Altersgruppen und 360-Grad-Erlebnisse für die ganze Familie und Schulklassen. Die erste Ausstellung „Jurassic – The Immersive Experience“ widmet sich ab 12. Oktober der Faszination Dinosaurier. Dank über 50 Laser-Videoprojektoren, 120 Soundspuren und audiovisueller Installationen kommen Besucher den Königen der Urzeit in digitaler Form so nah wie nie zuvor.

Interaktive Show erweckt Tiere zum Leben

Das 60-minütige Erlebnis erweckt die Tiere zum Leben, laden zur Interaktion ein und ermöglicht, viel über die Urzeit-Giganten zu erfahren. Vom digitalen Ausgraben von Fossilien bis zum Füttern von Raptoren gibt es jede Menge zu erleben. Das Highlight ist die 15-minütige immersive Show „Jurassic – The Gathering“, die die Dinosaurier in ihrer natürlichen Umgebung in einem bildgewaltigen Spektakel zeigen. Infos: immersium.com