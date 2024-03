In 4 Bezirken über Job-Chancen informieren

Die Chance nützen: Unter dem Motto stehen die „Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung“ in den Bezirken 14, 15, 16 und 17. In Summe laden 55 kostenlose Veranstaltungen ein.

Die „Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung“ gehen heuer von 8. bis 19. April über die Bühne. 55 Veranstaltungen stehen gratis zur Verfügung. Ein Highlight ist die große Info-Messe „Weiterkommen im Beruf“ in der Ottakringer Brauerei. Alle wichtigen Bildungs- und Arbeitsmarkteinrichtungen sind dabei. Auf Fragen wie: „Kann ich den Lehrabschluss nachholen und wie gehe ich es an?“, „Wo finde ich einen neuen Job mit Ausbildung?“, „Was bringt mir eine Weiterbildung eigentlich?“, „Wo bekomme ich Geld für Weiterbildung und wie viel?“ oder “Wie kann ich neben meinem Beruf studieren?” findet man bei dieser Veranstaltung die richtigen Antworten.

Die Termine in den Bezirken

14. Bezirk: „Mach dich fit für dein Bewerbungsgespräch“ am 12.4. von 16 – 19 Uhr im Jugendtreff Penzing, 14., Linzer Straße 45.

15. Bezirk:

Am 11.4. von 8.30 bis 15 Uhr in der Lugner-City (Gablenzgasse 11): „#gemmalehre – die Berufsorientierungsmesse für Jobs mit Zukunft“.

Am 12.4. von 15 bis 18 Uhr heißt es im Braunhirschenpark: „Bewerbung und Lebenslauf: Frag das Fair-Play-Team 15“.

16. Bezirk:

„Für Frauen: Beratung zu Weiterbildung und Beruf„ am 16.4. von 15 – 19 Uhr im wohnpartner-Lokal Sandleitenhof, 16., Matteottiplatz 3 (mit Kinderbetreuung und Snacks).

„Tag der offenen Tür bei AusbildungsFit STAR“ am 9.4. von 9 – 15 Uhr im AusbildungsFit STAR, 16., Thaliastraße 125B.

17. Bezirk: „Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI)“ am 12.4. von 10 – 13 Uhr, VHS Hernals, 17., Rötzergasse 15.