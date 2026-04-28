Mit viel Liebe zum Detail wurde ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt: Landestypische Musik, stimmungsvolle Dekoration und spannende Einblicke in die schwedische Kultur sorgten für echtes Nordland-Feeling. Besonders gut kam das selbstgemachte Buffet an – allen voran die klassischen Köttbullar, die für authentischen Genuss sorgten.

Die Besucher*innen zeigten sich begeistert von der entspannten Atmosphäre und dem gemeinschaftlichen Miteinander.

„Es ist schön zu sehen, wie wir gemeinsam neue Kulturen entdecken können. Diese Reise hat uns nicht nur neue Eindrücke vermittelt, sondern auch viele schöne gemeinsame Momente beschert.“

…so eine Teilnehmerin.

Die Welt im Grätzl entdecken

Die Initiative „In 80 Tagen um die Klubs“ – angelehnt an den Abenteuerklassiker In 80 Tagen um die Welt – bringt noch bis November internationales Flair in die Wiener Pensionist*innenklubs. Dabei stehen Begegnung, Austausch und gemeinsames Erleben im Mittelpunkt.

In ganz Wien wird getanzt, gekocht und gefeiert – stets inspiriert von unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Auch in Liesing geht die Weltreise weiter: Weitere Themenschwerpunkte laden in den kommenden Wochen zum Mitmachen ein.

Nächster Halt: Kroatien 🇭🇷

Wer Lust auf mehr bekommen hat, sollte sich den nächsten Termin vormerken: Am 11. Juni wird der Klub in der Putzendoplergasse zur kroatischen Insel. Ab 13 Uhr erwarten die Gäste mediterranes Lebensgefühl, herzliche Gastfreundschaft und ein Hauch von Adria.

Bereichsleiterin Madlena Komitova bringt es auf den Punkt:

„Wir bringen die Welt ins Grätzl – und das ganz ohne Jetlag.“

Mitmachen ausdrücklich erwünscht

Die Veranstaltungsreihe läuft noch bis November 2026 und lädt alle Interessierten ein, Teil dieser besonderen Weltreise zu werden. Ob tanzen, kochen oder einfach nur genießen – hier ist für jede*n etwas dabei.

Weitere Infos zu Terminen und Standorten gibt es online unter www.dieklubs.at sowie in der „DieKlubs“-App.