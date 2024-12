In der Pfarre Inzersdorf hängt der Himmel voller Sterne

Rund 400 Sterne hängen in der Advent- und Weihnachtszeit von der Decke der Inzersdorfer Kirche in der Draschestraße 105 in Liesing. Sie sollen zeigen, dass wir alle unter einem guten Stern leben: unter dem Schutz und Segen Gottes.

Bereits seit Wochen haben sich alle Generationen beteiligt und Sterne gebastelt. Von Kindergartenkindern über Volksschulklassen, Firmgruppen, Familien bis zu Besuchern des Pfarrcafés, haben alle geholfen den stimmungsvollen Sternenhimmel zu gestalten. Die Sterne sind aus den unterschiedlichsten Materialien hergestellt: Papier, Folie, Pfeifenputzer, Spitzen, Stoff, Stroh, Holzstäbchen und Glitzer.

„Wir dürfen Advent und Weihnachten unter diesem Sternenhimmel feiern. Diese Sterne zeigen uns die Größe und Schönheit Gottes, der sie erschaffen hat. Sie erinnern uns daran – „wir leben unter einem guten Stern“- , unter dem Schutz und Segen Gottes. Und der Stern von Bethlehem, ein ganz besonderer Stern, zeigt uns den Weg zu Jesus, in dem uns Gott ganz nahe ist,“ so Uli Heimhilcher-Dohnal aus der Pfarre St. Nikolaus in Inzersdorf.

Adventaktion für Sterntalerhof

Auch bei der Adventaktion dreht sich alles um Sterne. Gesammelt werden Spenden für den Sterntalerhof, ein Hospiz für Kinder und deren Familien. Als Dankeschön für die Spende erhält man einen gebastelten Stern und eine Sternengeschichte.

Mehr zu der Spendenaktion gibt es hier: https://www.pfarresanktnikolaus.at/wp/?p=6379

Wer den Sternenhimmel anschauen möchte, hat noch bis zum 2. Februar 2025 die Gelegenheit dazu. Alle besonderen Gottesdienste und Termine an denen man den Sternenhimmel sehen kann, findet man unter https://www.pfarresanktnikolaus.at/mitteilungen/

Die Sterne sollen übrigens auch nach Weihnachten weiter strahlen und Freude verbreiten. „Was genau wir danach mit den Sternen machen, ist noch im Überlegungsstatus. Möglicherweise entsteht erst durch den Sternenhimmel selbst oder durch Besucher eine coole Idee, was wir damit tun. Z.B. verschenken, kleinere Sterne aufheben für unseren Kirchen-Christbaum 2025 oder an Menschen im Pfarrgebiet verschicken,“ so Nina Chalupsky aus der Pfarre St. Nikolaus.