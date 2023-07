In die Ferne schweifen, um für das Leben zu lernen

Bald heißt es für sie raus aus der Komfortzone: 14 junge Erwachsene starten ihren Freiwilligendienst im Ausland mit „VOLONTARIAT bewegt“, einer Initiative von Jugend Eine Welt und den Salesianern Don Boscos. Unter ihnen sind auch vier Freiwillige aus Wien.

Bereits seit 10 Jahren ermöglicht der Verein wertvollen interkulturellen Austausch durch Freiwilligeneinätze in Kinder- und Jugendsozialprojekten. Diese Zeit ist oft (lebens-)wegweisend für die Freiwilligen, wie eine Umfrage anlässlich des runden Geburtstags belegt. Ende diesen Sommers entsendet „VOLONTARIAT bewegt“ wieder 14 Freiwillige nach mehrmonatiger Vorbereitung in ihre Einsatzprojekte nach Ecuador, Georgien, Indien, Kenia, Kolumbien und Mexiko. Dort wollen sie mitgestalten – ihre eigene Zukunft und die Zukunft anderer: „Junge Menschen wollen etwas bewegen. Das Volontariat im Globalen Süden vereint diesen Tatendrang mit einer einmaligen Lernchance: den Blick global zu weiten. Das Jahr ermöglicht Perspektivenwechsel. So entstehen neue Sichtweisen auf die Welt und das eigene Leben,“ berichtet Geschäftsführerin Mariama Sow über die Freiwilligeneinsätze mit der Entsendeorganisation.

Viele machen den Freiwilligeneinsatz als Ersatz für den Zivildienst in Österreich, andere wollen sich nach der Schule oder während des Studiums im Ausland sozial engagieren. Im Zentrum steht dabei immer das Wohl der Kinder und Jugendlichen, die in Bildungs- und Sozialprojekten weltweit auf vielfältige Weise unterstützt werden. So variieren auch die Aufgaben der Freiwilligen je nach Einsatzprojekt. Egal ob bei Freizeitbetreuung im Jugendzentrum, Koordination des Mittagessens im Internat oder bei der Lernhilfe in der Schule: die Volontäre können ihre Fähigkeiten und Stärken auf vielfältige Art und Weise einsetzen, um in den lokalen Projektstrukturen mitzuarbeiten. Finanziell unterstützt wird VOLONTARIAT bewegt von der Austrian Development Agency und dem Sozialministerium.

Vier Freiwillige aus Wien

Unter den angehenden Freiwilligen sind auch vier aus der Bundeshauptstadt: Lilith Fröhlich (19) aus Margareten geht nach ihrer Ausbildung an der HLW 19 mit dem Schwerpunkt Sozialmanagement für ihren Einsatz nach León, Mexiko. Sie bereist den Kontinent nicht zum ersten Mal, zumal sie schon ein halbes Jahr als Austauschschülerin in Costa Rica verbracht hat. Ihr ist es ein Anliegen „miteinander, statt übereinander zu reden“. So möchte sie einen Beitrag zu einem friedlicheren Zusammenleben leisten.

Simon Temmel (19) aus Aspern und Josef Wallner (18) aus Mauer werden gemeinsam ihren Zivilersatzdienst in Quito, der Hauptstadt Ecuadors absolvieren. Simon wurde durch einen Klassenkameraden auf die Organisation „VOLONTARIAT bewegt“ aufmerksam. Er freut sich auf die Kultur und das Leben in Ecuador und hofft auf eine schöne und lehrreiche Zeit mit den Kindern vor Ort. Auch für Josef war schon länger klar, dass er den Zivildienst mit einer sinnvollen Tätigkeit im Ausland verbinden möchte. Besonders freut er sich darauf, seine Begeisterung für den Fußball im Projekt „Chicos de la calle“ einbringen zu können, welches auf diese Sportart einen besonderen Fokus legt.

Mats Pomper (18) aus Rodaun hat gerade seine Matura am BRG Perchtoldsdorf abgeschlossen und bricht im Sommer in seinen Freiwilligeneinsatz in die Großstadt Viyayawada, Indien auf. Dort möchte er seine Begeisterung für Tanz, Theater und Musik mit den Kindern im Einsatzprojekt teilen und seine Kreativität in der Unterrichts- und Freizeitgestaltung einbringen.

Dankende Worte beim Jubiläumsfest

Die neuen Freiwilligen treten in die Fußstapfen von rund 750 Vorgängern: Bereits seit über 30 Jahren werden Freiwilligeneinsätze von den Trägerorganisationen Jugend Eine Welt und den Salesianern Don Boscos durchgeführt – der gemeinsame Verein „VOLONTARIAT bewegt“ feiert dieses Jahr seinen ersten runden Geburtstag. Bei einem gemeinsamen Jubiläumsfest vergangenen Samstag dankten die beiden Gründer des Volontariatsprogramms, Reinhard Heiserer (Geschäftsführer Jugend Eine Welt) und Pater Petrus Obermüller (Salesianer Don Boscos) allen Mitstreitern und Freiwilligen für die gute Zusammenarbeit der letzten Dekade. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratulierte den drei Organisationen persönlich mit einer Videobotschaft und würdigte das Engagement der jungen Menschen: „Danke, dass Sie alle gemeinsam Menschen bewegen, Veränderungen bewirken und die Welt zu einem besseren Ort machen.“

Auch an einem Freiwilligeneinsatz interessiert?

Nähere Informationen zum Programm von „VOLONTARIAT“ bewegt gibt es unter www.volontariat.at.

Die nächsten Informations- und Auswahltage für eine Ausreise im Februar und Sommer 2024 finden am 9. September in Wien statt.