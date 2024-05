In Mödling feiert der Kasperl seinen 21. Geburtstag

Der Mödlinger Kasperl wird 21 Jahre jung. Das wird gefeiert – mit einem großen Fest am 31. Mai.

Das MÖP Figurentheater lädt herzlich zum Festtag ein! Kasperl und sein Team leben hoch mit allem, was zu so einer Feier dazu gehört: Tamtam mit Theaterstück, Torte, Tombola, tolle Spiele und Überraschungen unserer Sponsoren. Dieses Fest ist dem MÖP-Team schon lange eine liebe Tradition geworden.

Zum Jahrestag wird das Eröffnungsstück gegeben, mit welchem die Mödlinger Institution für Kinderkultur am 31.05.2003 seine Pforten erstmalig für seine kleinen Gäste öffnete: „Kasperl in Mödling“. Das MÖP etablierte sich seither als Ort für neue Ideen, Fantasien und Visionen. Vor allem steht das Lachen von Groß und Klein allzeit an erster Stelle.

Es wird hier in österreichischer alter Tradition gerne „gekaspert“, aber auch andere Figurentheaterformen werden von Katharina Mayer-Müller und ihrem Ehemann Martin Müller gerne beleuchtet. Weniger bekannte Spielformen, wie zum Beispiel Papiertheater oder Objekttheater, werden belebt und erfreuen sich im MÖP Figurentheater heutzutage wieder großer Beliebtheit. Kultur-Stadtrat Stephan Schimanowa freut sich, dass es in Mödling mit dem MÖP eine echte Institution für Kinderkultur gibt und auf das große Geburtstagsfest am 31. Mai.

Linktipp: https://www.puppentheater.co.at/programm/zusatzprogramm/237-kasperls-geburtstag