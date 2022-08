In weniger als eine Stunde zur nächsten Impfung

+++ Bezahlte Anzeige +++

Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Mit der Corona-Schutzimpfung verliert das gefährliche Virus an Schrecken. Denn sie schützt verlässlich gegen schwere Krankheitsverläufe und verhindert Langzeitfolgen wie Long COVID. Nur mit allen drei Teilimpfungen hat man den besten Schutz. In Wien gibt es viele Möglichkeiten die kostenlose Impfung zu erhalten. Wie schnell man in Wien zur Impfung kommt, zeigt der Redaktionscheck.

Online oder telefonisch zum Impftermin



(C) Screenshot / impfservice.wien: In wenigen Klicks kann man den Impftermin buchen.

Wer einen Impftermin buchen möchte, kann diesen entweder telefonisch unter der Gesundheitshotline 1450 oder online unter impfservice.wien fixieren. Wir haben uns für die online Variante entschieden. In wenigen Klicks war der Termin für den nächsten Tag fixiert.

Alle Impfzentren der Stadt Wien finden Sie hier. Eine Impfung ist auch bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten möglich, eine Liste aller Ordinationen finden Sie hier.

Wann der nächste Impftermin möglich ist, erfahren Sie bei Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt, telefonisch unter 1450 oder online beim Impftermin-Rechner der Stadt Wien.

Impfung in unter einer Stunde

Maske…Check! E-Card…Check! Impfpass…Check! Alles dabei für die Impfung. Unsere Redaktion liegt wenige Minuten von der U-Bahn-Station Neubaugasse entfernt, das von uns aus nächstgelegene Impfzentrum liegt in der Gasgasse. Wegzeit von Redaktion zur Impfung inkl. U-Bahnfahrt: 15 Minuten.

Beim Impfzentrum in der Gasgasse 8-10 angelangt – der Eingang liegt um’s Eck in der Staglgasse 5a – folgte nach kurzer Anmeldung, ein ausführliches, ärztliches Beratungsgespräch. Dann ging’s auch schon zur Impfung.

Den Ärmel des T-Shirts in der Impfkabine hochgezogen und nach einem kleinen Stich wars das auch schon. Die empfohlene Wartezeit von 15 Minuten nach der Impfung lassen sich beispielsweise mit einer Zeitung gut überbrücken. Frisch geimpft gehts dann auch wieder ins Büro. Inklusive Wegzeit, Impfung und Wartezeit war die Corona-Schutzimpfung in unter einer Stunde erledigt. Was der Redaktionscheck klar zeigt: Keine Zeit ist keine Ausrede!