Polizei-Info-Store: Montag bis Samstag geöffnet

Der Verein der Freunde der Wiener Polizei hat in der Innenstadt einen Info-Store eröffnet. Dadurch sollen neue Bewerber für den Polizeiberuf begeistert werden. Ziel ist es, Einblicke in den Job und die Karrieremöglichkeiten sowie Informationen zur Ausbildung zu ermöglichen. Der Store ist Montag bis Samstag durchgehend geöffnet.

Monatlich werden wechselnde thematische Schwerpunkte gesetzt. Diverse Abteilungen, darunter die WEGA sowie die Polizeidiensthunde-Einheit, werden vor Ort über ihre Tätigkeiten informieren. Weiters erwartet Besucher ein spannendes und interaktives Erlebnis. Mittels einer VR-Brille ist zum Beispiel die Teilnahme an einer virtuellen Motorradfahrt möglich. Auch werden Ausrüstungsgegenstände sowie Uniformteile präsentiert. Das Testen der Ausrüstung sowie das Sprühen mit einem Übungspfefferspray soll eine realitätsnahe Erfahrung bieten.

Aufnahmezahlen mehr als verdoppelt

Der Info-Store dient als Beratungsstelle für alle an der Polizei interessierten Menschen und stellt eine Ergänzung zum Recruiting Center im 2. Bezirk dar. Rund 170 Veranstaltungen wurden durch das Team der Landespolizeidirektion seit der Eröffnung im Oktober 2022 durchgeführt. Besonders seit den Aufnahmeterminen im letzten Jahr konnten die Aufnahmezahlen mehr als verdoppelt werden. Waren es im Herbst 2022 noch 140 Polizeischüler, so wurden im Herbst 2023 bereits mehr als 320 aufgenommen. „Mit der Eröffnung des gut sichtbaren Info Stores auf der stark frequentierten Ringstraße ist es gelungen, einen weiteren Meilenstein in der Aufnahmeoffensive der Wiener Polizei zu setzen“, ist Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl stolz.

Beitrag zur Personaloffensive

Bürgermeister Michael Ludwig sagte im Rahmen der Eröffnung: „Wien zählt zu den sichersten Städten der Welt. Die enge und gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Polizei ist dabei ein Garant für die Sicherheit der Bevölkerung“. „Die Landespolizeidirektion hat im abgelaufenen Jahr hervorragende Arbeit bei der Rekrutierung von jungen Polizisten geleistet. Der Info Store ist ein weiterer wichtiger Beitrag zur Personaloffensive“, so Innenminister Gerhard Karner abschließend.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 – 19 Uhr, Samstag: 10 – 16 Uhr

Weitere Informationen rund um die Bewerbung hier.