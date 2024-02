Infopaket Urban Gardening: Power für den grünen Daumen

Auf kleinstem Raum können auch in der Stadt frische Vitamine wachsen. Allerdings sollte mit dem Vorziehen der Pflänzchen noch bis Anfang März gewartet werden. In der Zwischenzeit hilft das Infopaket „Urban Gardening“

Gute Planung und sorgfältige Auswahl von Pflanzen und Samen sind die beste Voraussetzung dafür, aromatische Kräuter und frisches Gemüse aus eigenem Anbau zu ernten. „Urban Gardening ermöglicht, Pflanzenwachstum hautnah mitzuerleben und den intensiven Geschmack der eigenen Früchte zu genießen. Die blühenden Pflanzen decken außerdem den Insekten den Tisch − Biodiversität und Genuss gehen also Hand in Hand“, erklärt Björn Schoas, Gartenexperte von DIE UMWELTBERATUNG. Urban Gardening bedeutet Gartenbau in der Stadt – in privaten Gärten und am Fensterbrett genauso wie auf gemeinschaftlichen Flächen.

Essbares von Fensterbrett, Balkon und Co

Das Infopaket „Urban Gardening“ unterstützt dabei, die Bepflanzung von Blumenkisterln, Trögen und Beeten zu planen. Es enthält folgendes Infomaterial:

„Buntes, Duftendes und Essbares vom Fensterbrett“: Das Poster gibt Anregungen, um Vielfalt fürs Auge, zum Naschen und für die Insekten zu pflanzen.

„Die Gemüsescheibe“: Die Drehscheibe gibt einen Überblick über günstige Fruchtfolgen im Beet.

„Kräuter-Mischkultur-Scheibe“: Diese Drehscheibe zeigt ideale Kombinationen von Kräutern.

„Was jede*r tun kann“: Das Poster zeigt Möglichkeiten, sich nachhaltig zu ernähren – vom bepflanzten Blumenkisterl übers angemietete Selbsterntefeld bis zur Bestellung eines Biokisterls.

„Vitamine aus Wildpflanzen und Keimsprossen“: Das Infoblatt informiert über Ziehen von Keimsprossen am Fensterbrett und über das Sammeln und Zubereiten von Wildpflanzen.

Das Infopaket kann auf www.umweltberatung.at/infopaket-urban-gardening-essbares und an der Hotline von DIE UMWELTBERATUNG unter 01 803 32 32 bestellt werden.