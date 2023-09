Infoveranstaltung zur Modernisierung der S-Bahn

Mit einem Upgrade macht die ÖBB die S-Bahn Wien zukunftsfit. Dafür werden die Schieneninfrastruktur und bautechnische Anlagen der „S-Bahn Wien – Stammstrecke“ modernisiert. Die zuständige Projektleitung lädt am 11. und 12. September jeweils von 13 bis 19 Uhr zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung über die Planungen ein.

Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch mit dem Projektteam und informieren Sie sich aus erster Hand. Die Veranstaltung findet im 3. Bezirk an der Universität für Musik und darstellende Kunst am Anton-von-Webern Platz 1 im Joseph-Haydn-Saal im 1. Stock statt.

Anmeldung zur Teilnahme

Zur Teilnahme registrieren Sie sich unter hier für eine halbstündige Führung durch die Planausstellung. So kann das Team der ÖBB besser auf individuelle Anliegen eingehen, da jeder die Möglichkeit hat, persönlich mit den am Projekt Beteiligten zu sprechen. Sollte Ihnen eine Online- Anmeldung nicht möglich sein, können Sie sich telefonisch unter 0680/2185199 (Mo-Fr, 10-18 Uhr) anmelden. Sie können Ihre Fragen allerdings auch an upgrade@s-bahn.wien schicken oder sich auf der Website www.s-bahn.wien informieren.