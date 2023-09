Investition in den Sport und in die Gesundheit! 

Die neue Sport- & Fun-Halle in der Venediger Au wurde feierlich eröffnet – der Bau des Fernbusterminals beim Stadion Center verzögert sich allerdings.

Der Bau des Fernbusterminals neben dem Stadion Center verzögert sich, weil Investoren abgesprungen sind – sehr zum Ärger der Stadt Wien, die an diesem Projekt aber weiter festhält. Die Sport- & Fun-Halle, die dafür weichen musste, bleibt allerdings in der Leopoldstadt. Nur der Standort hat sich verändert: In der Venediger Au wurde, trotz aller Proteste der Grünen, das neue, ökologische Bauwerk feierlich eröffnet. „Das ist eine Investition in den Sport, aber auch in die Gesundheit“, freute sich Peter Hacker, der Stadtrat für beide Bereiche.

Geplant und spontan

Die vielfältigen Sportmöglichkeiten sind so konzipiert, dass sie sowohl von Kindergärten und Schulen, als auch von angemeldeten Gruppen sowie Jugendlichen und Einzelpersonen, die spontan vorbeikommen, genutzt werden können: Fuß-, Beachvolley-, Streetbasket- und Tischfußball, Badminton, Inline-Hockey, Padbol, Slackline, Weitsprung und Boulderwand-Klettern sind hier möglich. „Ganz besonders freue ich mich über die vielfältigen Begrünungen im Fassadenbereich“, strahlte der Leopoldstädter Bezirksvorsteher Alex Nikolai. Die Halle verfügt auch über eine Photovoltaikanlage.