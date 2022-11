Jeder Adventsonntag wird nun zauberhaft

Das Warten auf Weihnachten, das schönste Fest des Jahres, sollte man gut nutzen. Eine schöne Möglichkeit dazu bietet sich heuer in Hietzing in der Klimt Villa (13., Feldmühlgasse 11). Hier steht jeder Adventsonntag, also der 27. 11., 4. 12., 11. 12. und 18. 12., unter dem Motto „Adventzauber 2022“, der jeweils von 10 bis 20 Uhr stattfindet.

Das Programm

Um 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr finden an den Sonntagen Führungen durch die Klimt Villa und die Sonderausstellung „Klimt lost“ statt (Anmeldung ist nicht erforderlich). Um 17 Uhr begeistern musikalische Darbietungen auf der Freitreppe. Deniz Malatyali (Stimme) und Michael Kaiser (Gitarre) verwandeln bekannte Qualitäts-Stücke aus dem Pop-Repertoire in kammermusikalische Erlebnisse. Im Eintritt von € 8,– (Kinder bis 13 frei) sind der Museums-Eintritt, Kunstmarkt, Führungen und ein Glas Glühwein oder Punsch inklusive. Infos: www.klimtvilla.at