Jetzt anmelden: Innenhof-Flohmarkt Aspanggründe

Erstmals werden am 5. Oktober auf und um die Aspanggründe die Innenhöfe von Häusern, Wohnanlagen oder gemeinschaftlich genutzten Räumen zum Flohmarkt umfunktioniert. Wer mit einem eigenen Stand dabei sein will, kann sich noch bis 19. September anmelden.

Anzeige

Jeder besitzt etwas Altes oder Gebrauchtes, das ein anderer vielleicht dringend sucht oder für den es ein besonderer „Schatz“ sein kann. Die „Jagd” auf Second-Hand-Schäppchen (oder besser Vintage-Schnäppchen) liegt im Trend. Die Vielzahl an Flohmärkten und Vintage-Shops in Wien sind Zeugen dieser bunten und nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.

Spannende „Flohmarkt-Tour” durch die Innenhöfe der Aspanggründe

Die GB* Stadtteilmanagement organisiert gemeinsam mit Bewohnern, Hausgemeinschaften, Institutionen und Vereinen zum ersten Mal einen Flohmarkt in den Innenhöfen des Grätzels. Alte, neue sowie selbstgemachte Schätze können angeboten und verkauft werden. Am 5. Oktober kann man dabei als Besucher von 11-17 Uhr bei einer Tour durch die Höfe auch eine neue Seite des eigenen Grätzels entdecken. Wer dabei in jedem besuchten Hof den zur Verfügung stehenden Plan abstempeln lässt, erhält mit fünf oder mehr Stempeln ein kleines Goodie am GB*Infopoint (solange der Vorrat reicht)!

Lust, mitzumachen und einen Stand in Ihrem Hof zu organisieren?

Für eine kostenlose Teilnahme am Innenhof-Flohmarkt ist eine Zustimmung der eigenen Hausverwaltung und eine Anmeldung online notwendig. Steht kein eigener Hof zur Verfügung, wird die Möglichkeit geboten, sich mit anderen Bewohnern zusammenzuschließen und gemeinsam zu verkaufen. Die GB* Stadtteilmanagement unterstützt bei der Suche nach einem passenden Platz. Verkaufen dürfen ausschließlich Privatpersonen und keine gewerblichen Anbieter. Anmelden kann man sich noch bis 19. September 2024. Die Verteilung der Materialpakete für alle teilnehmenden Höfe findet dann am 3. Oktober 2024, 14-18.30 Uhr, im GB*Stadtteilmanagement Aspanggründe satt.

Noch Fragen? Schauen Sie beim Infoabend vorbei!

Sie haben noch Fragen zum Innenhof-Flohmarkt rund um die Aspanngründe? Dann kommen Sie zum Infoabend am Montag, 12. August 2024, 17.30–18.30 Uhr, im Club Wildganshof (Leberstraße 2a, 1030 Wien).

Hier geht es zur Anmeldung online!

Bei Fragen: GB* Stadtteilmanagement, unter sued@gbstern.at oder telefonisch unter 0677/618 408 30

Bewohner aus den Gemeindebauten wenden sich bei Fragen bitte an: wohnpartner Region Ost, unter ost@wohnpartner-wien.at oder unter 01/24 503–200 80

Weitere Tipps und Informationen zum Innenhof-Flohmarht finden Sie hier.