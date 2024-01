Jetzt Karten sichern für den Ball der SPÖ Liesing

„Venezianische Nacht“ lautet das Motto des kommenden SPÖ Liesing Balls, der am Samstag, 24.02.2024 im Haus der Begegnung (23., Perchtoldsdorfer Straße 1) stattfinden wird. Einlass ist ab 20 Uhr.

Die Ballsaison ist in vollem Gange. Allerorts heißt es „Alles Walzer“. So natürlich auch im 23. Bezirk. Für viele Tanzbegeisterte hat der traditionell Ball der SPÖ Liesing einen fixen Platz in ihrem Ballkalender. Kein Wunder: Für ein abwechslungsreiches musikalisches Programm ist gesorgt. So werden Gitti & Crew 2000 Musik für alle Generationen spielen, DJ Derksen lässt die besten Partyhits aller Zeiten erklingen und zu Mitternacht unterhalten Sie Domenico Limardo und Erik Arno mit ihrem Programm “Party Italiano”.

Taxitänzer als Tanzpartner

Der HSV Zwölfaxing Tanzsport eröffnet den Ball mit einer eigenen Choreografie und auch an alle, die ohne Tanzpartnerin oder Tanzpartner kommen wurde gedacht. Auf sie warten Taxitänzer und Taxitänzerinnen, die eine beschwingte Nacht garantieren. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen: Im Bezirkssekretariat der SPÖ Liesing (Liesinger Platz 3/ 2. Stock) können Montag & Dienstag von 9 bis 19 Uhr, Mittwoch & Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 12 Ballkarten gekauft werden. Selbstverständlich können diese auch telefonisch unter 01 865 35 68 reserviert werden und dann an der Abendkasse abgeholt werden.

Mehr Infos auf https://liesing.spoe.wien