Jetzt „laufend“ Geld für seinen Lieblingsverein verdienen

Sportvereine brauchen Geld, insbesonders zur Finanzierung des Nachwuchsbereiches! Doch wie sollen sie dazu kommen? Um das zu erreichen organisiert der gemeinnützige Verein „sports4everybody“ einen ganz besonderen Event – dabei kann im wahrsten Sinne des Wortes laufend Geld verdient werden.

Das Prinzip von „run4yourclub“ ist sehr einfach: Vereinsjugendliche (einzeln oder in der Gruppe) können am 24. Juni um 10, 12, 14 oder 16 Uhr eine Startzeit auf einem Rundkurs gegenüber dem Galaxy Fitness Center in Brunn/Gebirge reservieren; dies alles geschieht mit dem Anmeldeblatt (bitte diesen Link drücken), das per mail an info@sports4everybody.at zu senden ist. Dabei ist der eigene (Wunsch)Verein zu nennen. Dann heißt es nur mehr: rechtzeitig hinkommen, Startnummer entgegen nehmen und in 45 Minuten versuchen, so viele Runden wie möglich für eine Spende an den eigenen Sportverein zu laufen.

2 Euro pro gelaufener Runde sind durch die Sponsoren des Events bereits fix, dazu kann jeder private Rundensponsoren zusätzlich nennen. Die Organisatoren seitens des Vereins „sports4everybody“ überweisen den Unterstützungsbeitrag dann auf das Konto des bekannt gegebenen Vereins.

Zahlreiche Unterstützer

Erfreulicherweise haben sich viele Firmen, Personen und Institutionen bereit erklärt, den Event für den guten Zweck der Nachwuchsförderung in Sportvereinen zu unterstützen: Polyter GmbH, Compact Electric GmbH, Progressol GmbH, FSG GÖD, Wiener Städtische Versicherung, Centimeter, Kaufpark AltErlaa, Fa. Uhl, Galaxy Fitness, Henkell&Freixenet, Ströck Brot. Zudem stellen sich die Bezirksvorsteher des 22. und 23. Bezirks mit Unterstützungen für Sportjugendliche aus ihrem Bezirk ein. Vielen Dank an alle!

Prominente Starter

Für den abendlichen VIP-Run am 24. Juni ab 18 Uhr haben bereits einige prominente Persönlichkeiten zugesagt, die alle ebenfalls eine Spende an einen Wunschverein abgeben und dafür so viele Runden laufen, wie sie wollen. Darunter der derzeit stärkste Mann der Welt, Franz Müllner, Bos-Star Marcos Nader, Medien-Lady Michaela Wolf, Ex-Ruder-WM Christoph Schmölzer, Rapid-GF Werner Kuhn, Fußball-Legende Franz Hasil, weitere Fußball-Legenden, Galaxy-Judo-Chef Thomas Haasmann, Extremsportlegende Sepp Resnik; sie haben bereits zugesagt.

Teilnehmen lohnt sich dieses Mal für alle, zudem stehen als Gewinner bereits jene Sportvereine fest, die ihre Jugendlichen am 24. Juni zum Parkplatz des Galaxy-Fitness Club in Brunn/Gebirge (Feldstrasse 40a, 2345 Brunn/Gebirgs) am Rande Wien senden.

Alle Infos gibt es unter www.sports4everybody.at