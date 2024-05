Falco-Villa: Ein Einblick in das Leben des Musikers

“Als würde er jeden Moment zur Tür hereinkommen.” Das Gefühl hat man wenn man die Falco Villa in Gars am Kamp betritt.

Am Abend des 16. Mai 2024 wurde die Villa des berühmten österreichischen Musikers “Falco” im Rahmen eines VIP Openings erstmalig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Falco Privatstiftung hatte zu diesem besonderen Anlass eingeladen, und zahlreiche prominente Gäste fanden sich ein, um die Villa zu besichtigen und in Erinnerungen an den Musiker zu schwelgen.

“The spirit never dies”

Die Einrichtung der Villa wurde so authentisch wie möglich belassen, um den Besuchern ein unverfälschtes Bild von Falcos Lebensumfeld zu vermitteln.

Neben der Besichtigung der Villa konnten die Gäste auch bewegende Anekdoten aus Falcos Leben hören. Besonders emotional waren die Erzählungen von Ronnie Seunig, einem engen Freund des Musikers, der liebevoll von “Hans” sprach, wie Falco mit bürgerlichem Namen hieß. Auch Rob Bolland, Falcos Produzent, ehrte den verstorbenen Musiker mit einer Darbietung des gemeinsam geschriebenen Songs “Vienna Calling” und “Jeanny”. Bei “Rock me Amadeus” stimmte Musical-Darsteller Moritz Mausser mit ein, der die Songs in und auswendig kann, da er gerade im gleichnamigen Musical “ROCK ME AMADEUS” den Falco höchstpersönlich verkörpert.

Nachwuchs-Stars

Wolfgang Kosmata von der Falco-Stiftung organisierte musikalische Darbietungen von drei jungen Künstlerinnen: Chiara-Alina und Laura Del Fiore präsentierten vier Falco-Songs, darunter “Out of the Dark”, “Vienna Calling”, “Rock Me Amadeus” und “Coming Home”. Sängerin Laurena schloss sich mit zwei weiteren Liedern an. Diese Künstlerinnen haben alle am Talentewettbewerb der Falco-Stiftung “Helden von heute – Falco goes school” teilgenommen, der junge musikalische Talente fördert.

Führungen für die Öffentlichkeit

Ab dem 8. Juni wird es für die Öffentlichkeit möglich sein, die Falco-Villa zu besichtigen. Jeden Samstag werden 3 Führungen angeboten, bei denen die Fans das besondere Ambiente der Villa hautnah erleben können. Die Besucher erwartet eine einzigartige Reise in die Welt des Musikers, die viele persönliche Gegenstände und Erinnerungen umfasst.

“Es ist fantastisch zu sehen, wie junge Leute Falco immer noch hören und auch erleben.” Ronnie Seunig Vorsitzender der Falco Privatstiftung “Wenn die eine oder andere Schallplatte an der Wand nicht ganz gerade hängt, ist das nicht, weil wir sie so aufgehängt haben, sondern weil der Hans den Nagel falsch in die Wand geschlagen hat. Auch das haben wir nicht verändert.” Ronnie Seunig Vorsitzender der Falco Privatstiftung “Es ist etwas ganz Besonderes, wenn man hypermoderne Kunstwerke sieht und daneben den Biedermann-Schrank. ‘Schön ist, wenn es gefällt’ – das war Falcos Motto”. Ronnie Seunig Vorsitzender der Falco Privatstiftung