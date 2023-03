Jungschriftstellern winkt Literaturpreis

Ein spannendes Projekt zur Förderung von Autoren, die aus einer anderen Kultur und Erstsprache kommen und ihre Texte trotzdem auf Deutsch verfassen: Der „Exil-Literaturpreis“ geht in eine weitere Runde.

Die Gewinner dürfen sich auch heuer auf hoch dotierte Preise zwischen 1.000 und 3.000 Euro freuen.

Jetzt teilnehmen!

Wer für sein Leben gerne schreibt, sollte sich gleich anmelden. Teilnahmeberechtigt sind alle Nachwuchstalente, die seit mindestens einem halben Jahr in Österreich leben. Be­dingung ist außerdem, dass die Texte vom jeweiligen Autor selbst in deutscher Sprache verfasst wurden und bis zum Zeitpunkt der Einreichung unveröffentlicht sind – der Fokus sollte dabei auf Fremdsein, Anderssein, Identität oder das Leben zwischen den Kulturen gelegt werden. Auch Schulklassen können an dem Wettbewerb teilnehmen.

Einsendeschluss für die Kate­gorien Prosa und Lyrik ist der 30. April, für Jugendtexte am 30. Juni. www.editionexil.at