Kaffeesieder laden zum Flohmarkt

Kaum ein Getränk ist so beliebt wie Kaffee. Die Vielfalt der Kaffeespezialitäten ist groß und es gibt kaum einen Ort auf der Welt, wo das Sieden des Kaffees mehr Bedeutung hat als in Wien. Zentraler Bestandteil der Kaffeehauskultur sind dabei die Wiener Kaffeesieder. Im Rahmen eines exklusiven Flohmarkts kann jetzt jeder ein Stück Kaffeehauskultur erstehen. Dabei lohnt sich auch ein Blick in die Geschichte.

Von Afrika nach Wien

Die ersten Kaffeebäume wurden im 15. Jahrhundert in Äthiopien angepflanzt. In den Folgejahrhunderten breitete sich die Pflanze nach Arabien, Persien und Turkey aus. 1683 gelangte der Kaffee dann erstmals nach Europa, als die Türken Wien belagerten und ihren Kaffee mitbrachten. Dieser sollte die Soldaten während der langen Nächte wachhalten. Die Belagerung fand jedoch ein Ende, bevor der Kaffee seinen Siegeszug in Europa antreten konnte.

Das Kaffeehaus als Treffpunkt

Erst im 18. Jahrhundert wurde der Kaffee in Wien zum Trendgetränk. Zunächst noch exotisch und teuer, wurde er bald von allen Schichten der Gesellschaft getrunken. Im 19. Jahrhundert etablierte sich dann die Wiener Kaffeehauskultur, die bis heute einzigartig ist. In den Kaffeehäusern traf man sich zum Gespräch, zur Diskussion und zum Austausch von Neuigkeiten. Heute sind die Wiener Kaffeehauskultur und die Kaffeesieder noch immer ein wichtiger Bestandteil der Stadt und es gibt kaum einen Ort, an dem man sich nicht mit einer Tasse Kaffee entspannen kann.

Feine Waren entdecken

Kaffee ist also nicht nur ein Getränk, sondern auch ein wichtiger Teil der Wiener Kultur. In den Kaffehäusern kann man sich nicht nur die besten Kaffees der Welt schmecken lassen, sondern auch ein Stück Wiener Geschichte kennenlernen. Und ein Teil dieser Geschichte kann sogar mit nach Hause genommen werden. Im Rahmen des 13. Flohmarkts der Wiener Kaffeesieder. Am 17. September sind alle Fans der Kaffeehauskultur eingeladen Raritäten, Kuriositäten und feine Waren aus den Wiener Kaffeehäusern zu entdecken und auch zu kaufen. Die Veranstaltung findet von 10 bis 16 Uhr in Meinl’s Rösthalle, 16., Julius Meinl Gasse 3-7 statt. Außerdem besteht dort die Möglichkeit Tische für den 64. Kaffeesiederball am 3. Februar 2023 zu reservieren.

Weitere Infos: www.kaffeesiederflohmarkt.at