Wiener Kaiser Wiesn: Der Countdown läuft!

Kaiser Wiesn Fans aufgepasst! Bald heißt es wieder: Die Krüge hoch!

Die Abendbands am ersten Wochenende werden euch garantiert richtig einheizen! Wenn du die legendäre Stimmung, das frisch gezapfte Bier und einen unvergesslichen Abend nicht verpassen willst, dann sichere dir dein Ticket hier.

Die Lauser

Die Jungs rund um Andreas Hinker aus der Steiermark begeistern ihr Publikum – seit 2005 im Kilt – in höchster 100% Live-Qualität. „Eine der besten Live-Band Österreichs“ – haben sie profunde Kenner der Musikszene attestiert – ein Lob, das die LAUSER sehr stolz macht!

Neben ihren eigenen Hits wie “Bis die Sunn’ aufgeht”, “Man lebt nur amol”, oder „1000 Prozent“ kann die Band fast jeden Musikwunsch erfüllen. Von der Volksmusik bis zu den größten Partyhits spielen die Lauser eben alles was das Herz begehrt und sind gern gesehen Gäste in TV Sendungen. Von Dubai bis Milwaukee, von Sinabelkirchen bis zur Kaiserwiesn – die LAUSER sind einzigartig und unverwechselbar.

Feiert am ersten Wochenende zusammen mit den Lausern am: 26.9., 27.9. und 28.9. im Gösser Zelt

BÄÄM&Brass

BÄÄM macht Stimmung. Brass macht geilen Sound. Wird beides kombiniert, entsteht ein völlig neues Liveband-Erlebnis für Ohren und Augen: BÄÄM&Brass.

Wenn diese 6 Vollblut Profimusiker die Bühne betreten, gibt es kein Halten mehr. Jedes Bierzelt wird in Sekunden zur Partyarena, jedes Festival verwandelt sich in ein emotionales Stimmungsmeer. Die Party-Brassband garantiert Top-Musik, Top-Bühnenshow und Top-Stimmung. Mit bewährten deutschen und internationalen Partyhits, zünftigen und allseits bekannten Märschen, modernem Brass-Pop, zeitlosen Rockklassikern und uriger Volksmusik erobern die Burschen in Windeseile die Herzen der Zuhörer.

Die bewährte BÄÄM-Besetzung mit steirischer Harmonika, Schlagzeug und E-Bass gepaart mit einer Brass-Besetzung aus Trompete, Saxophon und Posaune ergibt das unverwechselbare Klangbild der Top Brass Band aus Österreich. Musik, Freude und Spaß – all das ist BÄÄM&Brass.

Feiert am ersten Wochenende zusammen mit BÄÄM&Brass am: 26.9. und 27.9. im Wiesbauer Zelt

Desperate Brasswives – Brasspop, Partyrock und Girl Power

Die Desperate Brasswives drehen auf!

Mit Coverversionen beliebter Pop-Songs mischen die Musiker:innen jede Party auf!

Partyhits und bekannte Mitsing-Refrains erhalten durch ihre einzigartigen Arrangements einen ganz eigenen Charakter. Echter „Brasspop“, das Beste aus Club-Beats und Partystimmung vereint – genau das ist ihr Sound!

Mit positiver Energie und einem augenzwinkernden Charme haben sie jedes Publikum in Null-Komma-Nichts auf ihrer Seite. Und davon lässt man sich gerne mitreißen, denn schon ab dem ersten Takt gibt es – beim Sound von Tuba, Posaunen und Trompeten – kein Halten mehr! Egal ob High Heels, Sneaker oder Haferlschuhe: wenn die Brasswives einheizen verwandelt sich jede Location zum Dancefloor, richtig „HEAT THE BEAT“ also!

Die 9 Musiker:innen aus Österreich & Bayern sind ein Garant für Partystimmung und ekstatische Tanzmomente!

Feiert am ersten Wochenende zusammen mit den Desperate Brasswives am: 28.9. im Wiesbauer Zelt

nordwand.

Bei der steirischen Gruppe nordwand. ist schon der Name Programm. Aus dem Tal sind die 4 Musiker schon heraußen und der umweglose Aufstieg, die Direttissima, hat bereits begonnen. Sieht man die steile Wand als Karriere, so hängen sie grad mittendrin und jeder Auftritt, jede Fernsehminute ist ein weiterer Haken an dem sich die Seilschaft hocharbeitet. Der Unterschied ist nur – und das sind deutliche Anzeichen dafür, dass was weiter geht – dass das Team rund um die Band die Seile und Haken die es für den Aufstieg braucht, gut justiert und unter Kontrolle hat. Der Produzent, der Promoter und Manager, der Arrangeur, die Plattenfirma und natürlich die Band selbst. Man zieht an einem Strang und sichert die Seile. Das ist gut so, denn das ist in der Situation in der sich nordwand. befinden, extrem wichtig. Es geht bergauf, die Zeichen dafür sind klar erkenntlich.



Und ja, es macht richtig Freude gemeinsam auf der Bühne zu stehen, sind sich die Musiker einig! Eine Band wie nordwand. auf 4 Typen zu reduzieren die gemeinsam Musik machen, wäre zu einfach. Es ist Individuell und einzigartig – die Farbe Weiß spielt von Beginn an eine große Rolle aber… kein Ei das dem anderen gleicht. In der Gemeinsamkeit der Band bündeln sie ihre Stärken.

Die Formel lautet somit: 4 Individualisten + Teamgeist = nordwand. Individualismus + Teamgeist = nordwand.

Die neue Generation im Schlagerpop

Feiert am ersten Wochenende zusammen mit nordwand. am: 26.9. im Kaiser Zelt

Dirndlrocker

Die fünf Musiker aus Niederösterreich Stefanie, Stefan, Franz, Peter und René sind vielen Fans schon von ihren zahlreichen Liveauftritten im ganzen Land bekannt. Ihr musikalisches Repertoire von volkstümlicher Musik über die internationalen Partykracher bis hin zu den bekanntesten deutschen Schlagern präsentieren die fünf Musikanten Live und mit Riesen-Spaß und jeder Menge Stimmung.

Das „DIRNDL“ unter den „ROCKERN“ ist Sängerin Stefanie, die mit ihrem Temperament und ihrer tollen Stimme das Musikprogramm der Dirndlrocker nochmals um ein paar Grade heisser macht!

Egal ob auf der Wiener Kaiser-Wiesn – bei einem Frühschoppen, bei Polterabenden, bei zünftigen Festakten oder beim Feuerwehr-Fest, die Dirndl Rocker garantieren bei jeder Party und jedem Event höchste musikalische Unterhaltung und – auch unplugged – die gewünschte perfekte Stimmung!

Feiert am ersten Wochenende zusammen mit den Dirndl Rockern am: 27.9. und 28.9. im Kaiser Zelt

