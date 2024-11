Kaiserebersdorfer Kirtag: Juuhuu, a Gaudi muss sein

An drei Tagen verwandelt sich der Münnichplatz wieder in eine zünftige Festzone für alle Generationen: Der Simmeringer Kulturverein lädt von 30. August bis 1. September zum traditionellen Kaiserebersdorfer Kirtag.

Zum Ende der Ferienzeit ist der Kaiserebersdorfer Kirtag ein mittlerweile lieb gewonnener, kultureller Fixpunkt für Simmeringer jeden Alters. An drei Tagen wird auf dem Münnichplatz bis spät in den Abend eine zünftige Gaudi mit buntem Programm geboten.

Musik, Genuss, Kinderstationen und Gewinnchancen

Zur Eröffnung des großen Dreitages-Festes spielt ab 15.30 Uhr am 30. August die Blasmusik Mannswörth, die heuer ihr 100-Jahre-Jubiläum begeht. Ab 17 Uhr wird Simmerings bezirks-Chef Thomas Steinhart den traditionellen Bieranstich vornehmen – eine willkommene und vor allem schmackhafte „innere Abkühlung“. Die Band Never Mind sorgt schließlich ab 18 Uhr für einen schwungvollen Abschluss mit rockigen Oldies und Austropop-Perlen. Am Samstag, dem 31. August, wird das Publikum mit dem Auftritt von Carl ab 16 Uhr und dem beliebte Trio der Top Gun-Band ab 19 Uhr bestens unterhalten.

Zum Abschluss des Kaiserebersdorfer Kirtags am 1. September wird dann groß aufgespielt: Ab 10 Uhr bringt beim Frühshoppen Steierbua Gerry alle zum Mitschunkeln. Stimmungskanone DJ Berganotti sorgt mit besten Wiesn- und Oktoberfest-Sounds ab 13 Uhr für gute Stimmung. Danach übernehmen die Publikumslieblinge Die Schlosskogler das musikalische Zepter ab 16 Uhr. Und um 19 Uhr schließt sich der musikalische Reigen mit Manuel Eberhardt und seiner Steirischen. Neben Kinderstationen für die jüngsten Besucher und köstlichen Schmankerl von der Genussmeile winken jeden Tag ab 20 Uhr tolle Preise beim Gewinnspiel.

Kaiserebersdorfer Kirtag

30. und 31. August 2024, 14–24 Uhr

1. September 2024, 10–23 Uhr

Münnichplatz, 1110 Wien

Eintritt frei!