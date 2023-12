Karl-Toldt-Weg: Kinder helfen anderen Kindern

Die Kinder der Volksschule Karl-Toldt-Weg 12 lassen ihren Worten Taten folgen: „Zu Weihnachten sollen euch Engel singen, das Christkind viele Geschenke bringen, frohe Menschen mit euch lachen. Das Weihnachtsfest soll Freude machen!“

Gemeinsam mit Freizeitpädagogin Tanja Pistolovic, unterstützt von Direktorin Nina Schenk, Klassenlehrerin Elisabeth Jurik und Schulwart Peter Hackenberger ist es den Kindern der 4E gelungen, 400 Euro für die Organisation „Kinder in Not“ der Caritas zu sammeln. Und zwar in Form eines Bazars mit Produkten, die die Nachmittagsgruppen selbst gebastelt haben. Das Motto der Kinder: „Uns geht es gut. Also wollen wir, dass es zu Weihnachten anderen auch gut geht.“

Die Kinder bedanken sich

Das Ergebnis ist für die Kinder großartig – und sie können der Caritas stolz ihren Spendenbeitrag übergeben. Die Freizeitgruppe 4E der OVS betont auf diesem Weg: „Wir, die 4E, bedanken uns herzlichst für die zahlreichen Spenden der Eltern und Erziehungsberechtigten und freuen uns, dass wir die beachtliche Summe von 400 Euro an die Organisation ,Kinder in Not’ der Caritas spenden können.“ Da kann man nur den weihnachtlichen Hut ziehen …