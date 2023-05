Katzen, KI & Klimt: Wien wirbt mit KI-Schmäh

Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde. Während die einen die rasanten technologischen Fortschritte feiern, sehen andere sie mit Skepsis. Der WienTourismus nutzt nun mit einer besonders kreativen Kampagne den Hype, um den Amerikanern einen Besuch in Wien schmackhaft zu machen.

Mittels KI-generierten Sujets, die auf Klimt und Schiele basieren, wirbt man derzeit u. a. in New York, Chicago und Washington DC. Die Werke der Wiener Moderne finden sich dabei in ungewöhnlicher Gesellschaft wieder: So wird aus Schieles Selbstbildnis das einer Katze, und das Liebespaar in Klimts Kuss sind schmusende Kätzchen.

Klare Botschaft

Die Kampagne „UnArtificial Art“ läuft zwischen dem 1. und 30. Mai in New York, Chicago und Washington. Die KI-Kunst-Kampagne ist unter anderem am New Yorker Time Square zu sehen. Auch digital in Los Angeles, San Francisco sowie der kanadischen Metropole Toronto wird „UnArtificial Art“ digital ausgespielt. Die Botschaft hinter „UnArtificial Art“ ist klar: Die Originale in Wien können von künstlicher Intelligenz nicht ersetzt werden. Die humorvollen KI-generierten Sujets laden dazu ein, die echten Meisterwerke von Klimt und Schiele in Wien zu entdecken.

(C) ViennaTouristBoard/Al Drago: Auch an U-Bahn-Stationen in Washington, D.C. wird geworben.

„Die USA zählen als aufkommensstärkster Fernmarkt Wiens zu jenen Ländern, die die stärkste touristische Wertschöpfung in der Stadt auslösen“, erklärt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. Die Stadt stellte dem WienTourismus heuer eine Million Euro zur Verfügung, um in Nordamerika weiter Fuß zu fassen. „Bei ‚UnArtificial Art‘ nutzen wir den aktuellen Hype um künstliche Intelligenz, um einmal mehr die Vorzüge des realen Wiens zu thematisieren und – der Denkart Wiens entsprechend – auch zum Diskurs über Kunst anzuregen: KI reproduziert Macharten und Stile bestehender Werke, Klimt und Schiele werden damit zu ihren Lehrmeistern“, so WienTourismus-Direktor Norbert Kettner.