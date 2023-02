Kegelgasse, Karussell und neuer Czapkapark!

Der Plan zur Neugestaltung der Kegelgasse wird vorgestellt. Im Auftrag des Bezirks wird die Kegelgasse ja im Abschnitt von der Löwengasse und Untere Weißgerberstraße neugestaltet. Beim Infostand im Vorjahr wurden Anregungen zu Themen wie Grün- und Freiraum, Mobilität, Infrastruktur vor Ort sowie Lärm und Müll gesammelt. Diese wurden schließlich der Planung über­geben. Der dabei entstandene Entwurf wird am 2. März um 17 Uhr im Hundertwasser Village (Kegelgasse) präsentiert.

Auf zum Kleiderkarussell

Pflichttermin für Secondhand-Fans: Das Kleiderkarussell geht in die 1. Runde! Sollen die eigenen Kleiderschränke entlastet, neue Nachbarn kennengelernt und Nachhaltigkeit gelebt werden? Dann kommen Sie am 10. März (16 Uhr) zum Kleider­karussell ins Agendabüro (Neulinggasse 34–36). Jeder bringt Kleidung mit, die nicht mehr benötigt wird und geht mit neuen Secondhand-Schätzen heim. Bitte nur gutes, sauberes Gewand mitbringen. Anmelden: info@agendalandstrasse.at.

Am 22. März (17 Uhr) stellt das Planungsteam zudem den lang erwarteten, finalen Entwurf für den neuen Czapkapark im Agendabüro vor.

Weitere Infos: www.agendalandstrasse.at