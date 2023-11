Keksausstecher suchen und Genussbox gewinnen!

Es weihnachtet in Ottakring: Bezirksvorstehung und Wirtschaftskammer haben ein großes Einkaufsstraßen-Gewinnspiel gestartet. Es geht um die Thaliastraße …

Da haben sich die neue Bezirksvorsteher-Stellvertreterin und die Wirtschaftskammer-Chefin des Bezirks etwas Nettes einfallen lassen. Stefanie Lamp und Verena Wiesinger wollen die Ottakringer in der schönsten Zeit des Jahres beschenken. Und das geht so …

Keksausstecher suchen

„Ab dem 10. November sind in den Schaufenster-­Auslagen der Thaliastraße Keksausstecher versteckt“, so die „Weihnachtsengerln“. Und zwar in mehreren Geschäften zwischen dem Gürtel und der U3-Endstation. „Wir wollen, dass fünf Keks­ausstecher gefunden werden. Davon bitte ein Foto machen und an die E-Mail-­Adresse wkoimbezirk-16@wkw.at schicken“, betont Wiesinger.

Genussbox gewinnen

Stefanie Lamp ergänzt: „Zu gewinnen gibt es eine Ottakringer Genussbox mit ganz besonderen Schmankerln aus den Grätzeln.“ Die Gewinner werden bis Ende November informiert, am 1. Dezember erfolgt die Preisübergabe bei der Illuminierung des Weihnachtsbaumes bei der U3-Endstelle. „Wir wünschen viel Glück!“