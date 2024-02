Die Zukunft des Lernens: Künstliche Intelligenz im Schulalltag

In einer Welt, in der Technologie unaufhaltsam voranschreitet, ist es unvermeidlich, dass Künstliche Intelligenz (KI) auch Einzug in unsere Bildungseinrichtungen hält.

Obwohl einige dies vielleicht mit Vorbehalten betrachten mögen, ist es wichtig anzuerkennen, dass KI bereits Realität ist und sich rasch im Schulalltag etabliert. Ein prominenter Vertreter dieser Entwicklung ist ChatGPT, ein fortschrittliches KI-System, das in verschiedenen Bildungsbereichen eingesetzt wird.

Erfolgreich lernen mit KI

In einem zukunftsorientierten Bildungssystem werden KI-Anwendungen zweifellos eine immer größere Rolle spielen. Es ist daher von entscheidender Bedeutung zu verstehen, worauf es dabei ankommt, potenzielle Gefahren zu erkennen und sie gezielt und verantwortungsbewusst einzusetzen.

Experte Niels Cimpa hält Vortrag

Der renommierte Buchautor und Lerncoach Niels Cimpa bringt in seinem kostenlosen Vortrag „Erfolgreich lernen mit Künstlicher Intelligenz“ Licht ins Dunkel dieser Thematik. Als Experte auf dem Gebiet der Bildungstechnologie wird er aufzeigen, wie KI sinnvoll für Lernzwecke genutzt werden kann und welche Bedeutung sie speziell für die Nachhilfe haben kann.

Alle sind eingeladen!

Diese Veranstaltung richtet sich an ein breites Publikum, das Interesse an den Themen KI und Lernen hat. Sowohl Eltern, deren Kinder bereits mit KI-Anwendungen in Berührung kommen, als auch Lehrkräfte und Nachhilfelehrer, die ihr Verständnis für diese vielschichtige Thematik vertiefen möchten, sind herzlich eingeladen, sich anzuschließen.

Das Nachhilfeinstitut LernQuadrat lädt alle Interessierten herzlich zu dieser Veranstaltung ein:

ERFOLGREICH LERNEN MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Mittwoch, 28. Februar 2024

18:30 bis ca. 20 Uhr

LernQuadrat Wien 6., Mariahilfer Straße 103, Stiege 2, 1. Stock, Tür 41

Format: Vor-Ort oder virtuell (Ein Link wird nach der Anmeldung zur Verfügung gestellt)

Um Anmeldung wird gebeten unter s.schindler@schindler-pr.at bzw. 0664 444 79 34