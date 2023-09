Kinderflohmarkt im Prater mit Spendenübergabe

Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ fanden vergangenen Sonntag (17.9.) beim beliebten Kinderflohmarkt im Prater herzige Stofftiere, interessante Bücher und lustige Brettspiele ein neues Zuhause.

Beim zweiten Kinderflohmarkt des Jahres im Wiener Prater boten junge Verkaufstalente in spätsommerlicher Atmosphäre ihre ausrangierten Spielsachen an. An 210 Ständen wurde gestöbert und gefeilscht – und so wechselten Teddys, Puppen, Autos und vieles mehr ihre Besitzer. Die Standmieten kamen auch diesmal wieder dem Kinderhospiz „Sterntalerhof“ zugute, das Schweizerhaus verdoppelte wieder die Spenden.

Erlös kommt schwerkranken Kindern und deren Familien zugute

In liebgewonnener Tradition spendete die Prater Wien GmbH die Einnahmen aus den Standmieten an den burgenländischen „Sterntalerhof“, der sich um Familien mit schwerkranken Kindern kümmert. Das Schweizerhaus von Familie Karl Kolarik unterstützt die Veranstaltung seit vielen Jahren und verdoppelte wieder die eingenommene Summe: Der Scheck von 3.150 Euro wurde anschließend im Schweizerhaus an Sterntalerhof-Geschäftsführer Harald Jankovits übergeben. Infos: praterwien.com