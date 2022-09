Kindergartenplätze sind noch verfügbar

Im September ist die Freude und Anspannung bei vielen Kindern und Familien groß. Es ist die Zeit der Veränderung und des Neubeginns. Viele starten jetzt im Kindergarten. Allein bei der St. Nikolausstiftung sind das in Wien mehr als 1.350 Kinder an 87 Standorten. Um diese sowie die Eltern beim Eintritt in den Kindergarten gut zu begleiten, gibt es die Informations­broschüre „Leitfaden zur Ein­gewöhnung“. „Hier sind unsere pädagogische Haltung und wichtige Tipps für diese besondere Zeit zusammengefasst. ­Eltern bekommen die Broschüre bei der Anmeldung ihres Kindes kostenlos zur Verfügung gestellt“, so dazu Geschäftsführer Elmar Walter. Interessierte ­können sich den Leitfaden auch ganz einfach auf www.nikolausstiftung.at unter „Download & Links“ – natürlich ebenfalls ­kostenlos – herunterladen.

Noch freie Plätze

Die gute Nachricht für Eltern: In einigen Standorten gibt es noch freie Plätze für Kinder ab einem Jahr. Eine Übersicht aller aktuellen freien Plätze gibt’s auf: www.nikolausstiftung.at