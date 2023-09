Kinderpiratenfest: Spaß und Abenteuer für die Kleinen

Am 23. September 2023 ist es wieder soweit: Das große Wiener Städtische Kinderpiratenfest lädt von 11 bis 16 Uhr zu einem unvergesslichen Tag voller Abenteuer und Spaß ein.

Dieses Jahr findet das Event auf dem Sportgelände der ASKÖ Brigittenau in der Hopsagasse 5, in der Brigittenau, statt. Alle Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren sind herzlich eingeladen, an diesem aufregenden Tag teilzunehmen – und das Beste daran ist, der Eintritt ist völlig kostenfrei!

Spiel, Sport & Spaß

Das Wiener Städtische Kinderpiratenfest verspricht eine Vielzahl von Aktivitäten und Unterhaltung für die jungen Gäste. Bei Ankunft erhalten alle Kinder einen eigenen Piratenpass, der der Schlüssel zu einem Tag voller Abenteuer und Erkundungen ist. Der Pass ist nicht nur ein Souvenir, sondern eröffnet den Kindern die Möglichkeit, an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen und dabei Stempel zu sammeln.

© Katharina Schiffl

Das Highlight des Tages ist zweifellos die Schatzsuche in einer riesigen Sandkiste. Um daran teilnehmen zu dürfen, müssen die Piratenpässe mit genügend Stempeln versehen sein. Diese Stempel können die kleinen Abenteurer verdienen, indem sie verschiedene Herausforderungen meistern, wie zum Beispiel Fitness- und Geschicklichkeits-Parcours und vieles mehr. Sobald der Piratenpass vollständig gestempelt ist, dürfen die Kinder in der Sandkiste nach einer versteckten Goldmünze graben. Es wird ein aufregender Moment sein, wenn die jungen Schatzsucherinnen auf das kostbare Edelmetall stoßen.

Der Hauptgewinn

Doch das ist noch nicht alles! Die Kinder haben auch die Möglichkeit, ihren vollständig gestempelten Piratenpass an der Infostation abzugeben, um an der Verlosung des Hauptgewinns teilzunehmen. Die Spannung wird steigen, wenn die Gewinnerin oder der Gewinner des Hauptpreises gezogen wird.