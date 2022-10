Kittenbergers Adventzauber im Garten – Lichterglanz & Feuerschein

Wenn sich das Jahr langsam seinem Ende zuneigt, legt sich ein besonderer Zauber über die Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois. 50 Themengärten verwandeln sich Anfang November in ein strahlendes Weihnachtswunderland mit hunderten Deko-Inspirationen, erlebnisreichem Unterhaltungsprogramm, unzähligen Geschenkideen und feiner Advent-Kulinarik – ganz anders als ein klassischer Adventmarkt.

Warm ums Herz – 60.000 Quadratmeter Weihnachts-Vorfreude

Ein Land des Staunens erwartet von 12. November bis 8. Jänner all jene, die Weihnachten spüren und mit allen Sinnen erleben möchten: eine scheinbar unendliche Gartenlandschaft, phantasievoll mit Herz dekoriert und eingetaucht in das warm-goldene Licht von unzähligen Feuerstellen, Fackeln und Lichterketten, die mit den Augen der Gäste um die Wette glänzen. Einzigartig ist nicht nur das tägliche Adventkonzert in der Gartenarena, sondern auch die vielen hausgemachten kulinarischen Spezialitäten sowie die Live-Floristik im Gartencenter, bei der Floristinnen vor den Augen der BesucherInnen Adventkränze und Weihnachtsgestecke binden und gestalten.

Adventzauber in Schiltern – ein Zaubergarten, der sich auf Weihnachten freut!

Kittenbergers Adventzauber im Garten

Täglich geöffnet von 2. November 2022 bis 8. Jänner 2023

11:30 – 19 Uhr

www.kittenberger.at

