Klimateam: Jetzt sind die Bürger am Zug

In den vergangenen Monaten wurden Klima-Ideen für Mariahilf, Währing und Floridsdorf gesucht und darauf aufbauend konkrete Entwürfe entwickelt. Nun geht das Projekt in die nächste Phase: Bürger-Jurys entscheiden in den Bezirken, welche Projekte zur Umsetzung gebracht werden sollen.

Den Startschuss gab ein gemeinsamer Auftakt im Rathaus. Dort haben die Juroren erfahren, was sie an den kommenden Wochenenden erwartet, und sich auf ihre Aufgabe vorbereitet. Aus den über 1.300 eingereichten Vorschlägen entstanden im August und September in gemeinsamen Workshops von Ideengebern und Experten der Stadt rund 100 Projektentwürfe, aus denen jetzt ausgewählt werden muss.

Die Juryplätze wurden verlost

Pro Bezirk sind zwischen 20 und 25 Menschen in der Jury. Die Mitglieder wurden ausgelost. „Damit stellen wir sicher, dass die Jury möglichst vielfältig zusammengesetzt ist und repräsentativ für alle Bezirksbewohner entscheiden kann. Auch das gehört zu den neuen Wegen der Beteiligung und Stadtgestaltung, die wir beschreiten“, erklärt Klimateam-Referatsleiterin Wencke Hertzsch. Leicht wird die Entscheidung für die Juroren nicht: In Mariahilf stehen 32 Projekte zur Auswahl, in Währing kann aus es 24 Konzepte ausgesucht werden und in Floridsdorf gibt es 40 verschiedene Vorschläge. Die Sieger werden am 18. Dezember bekannt gegeben.

Mehr Infos auf Klimateam Wien.