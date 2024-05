Brennpunkt Klimawandel: Dauer-Ausstellung klärt auf

In der neuen Dauerausstellung „Klima. Wissen. Handeln!“ gibt das Technische Museum in Penzing den Besuchern ab zwölf Jahren einen umfassenden und klar strukturierten Einblick in die Vielschichtigkeit des Klimawandels.

Die Klimakrise und ihre Auswirkungen auf die Umwelt sind heute allgegenwärtig, unübersehbar und nicht zu leugnen: Sie ist menschengemacht. In der neuen Dauerausstellung „Klima. Wissen. Handeln!“ gibt das Technische Museum (Mariahilfer Straße, Ecke Schönbrunner Allee) Besuchern ab 12 Jahren auf mehr als 600 m² einen umfassenden und klar strukturierten Einblick in die Vielschichtigkeit der Problematik des Klima­wandels: Visuell aufbereitete Informationen, historische Objekte, ergänzt um Medien­installationen und interaktive Stationen warten.

Rundgang in der Ausstellung

Die Dauerausstellung ordnet die Klimakrise in andere Umweltthemen ein und zeigt anhand von konkreten Beispielen aus dem Alltag die Verbindungen zu Biodiversität, Wassermangel oder Entwaldung. Der umfangreiche Überblick beschränkt sich nicht auf eine Bestandsaufnahme des menschengemachten Klimawandels, sie vermittelt auch unsere Handlungs­fähigkeit anhand positiver Beispiele – etwa wie es der Weltgemeinschaft gelungen ist, ozonschädigende Substanzen einzudämmen und die Hautkrebsrate um ein Viel­faches zu mindern. Einführend zeigt ein filmischer Prolog des renommierten Filmemachers Nikolaus Geyrhalter die gewaltigen Dimensionen des menschlichen Eingriffs in die Natur mit Szenen aus der ganzen Welt.

Aufnahmen von Satelliten

In Kooperation mit internationalen Behörden wurden zwei Medien-Stationen realisiert, die mit Aufnahmen von Erdbeobachtungssatelliten den Einfluss des Menschen auf die Umwelt erfassbar machen. In einer Projektion auf ein 3D-Modell von Wien und Umgebung zeigt sich die Vielfalt von Landschaftsformen, Umwelteinflüssen und Veränderungen auf engstem Raum.

INFO

