Vor-Halloween Spannung bei der 19. Kriminacht am 10. Oktober

Wer mit dem Gruseln nicht bis Halloween warten möchte, kommt heuer bereits am 10. Oktober auf seine Kosten: Denn da findet die 19. KRIMINACHT in Wien statt.

In mehr als 35 Kaffeehäusern und Eventlocations lesen bei freiem Eintritt 35 heimische und internationale Autoren aus ihren Thrillern vor.

Verleihung des LEO-PERUTZ-Preises

Die Kriminacht in den Kaffeehäusern gehört schon zum Herbst wie Allerheiligen und Allerseelen. Die spannungsgeladenen Lesungen fanden selbst in den Pandemiejahren ein begeistertes Publikum. Eingeleitet wird die Kriminacht allerdings schon am Nachmittag mit einem Warm-Up für alle Autorinnen und Autoren und der Verleihung des LEO-PERUTZ-Preises, der jedes Jahr vom Hauptverband des österreichischen Buchhandels und der Stadt Wien an den besten Krimi-Autor des Jahres verliehen wird.

