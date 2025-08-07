Zeitreise ins Mittelalter: Das Mittelalterfest Jedenspeigen 2025

Vom 16. bis 17. August verwandelt sich Jedenspeigen in eine lebendige Bühne vergangener Zeiten. Das Mittelalterfest lädt Groß und Klein dazu ein, eine Welt voller Ritter, Legenden und Spektakel zu entdecken – authentisch, actionreich und familienfreundlich.

Ritterturniere mit den Haraldos Stunt Brothers: Nervenkitzel garantiert

Eines der absoluten Highlights sind die spektakulären Ritterturniere zu Pferd. Die renommierten Haraldos Stunt Brothers bieten ein fesselndes Show-Erlebnis mit waghalsigen Stunts, packender Kampfakrobatik und dramatischen Lanzengefechten. Ein Pflichttermin für Fans mittelalterlicher Action!

Feuerzauber bei Einbruch der Nacht

Wenn der Tag sich dem Ende neigt, beginnt das magische Schauspiel der Feuershow. Mit kunstvollen Choreografien, flammenden Bildern und beeindruckender Pyrotechnik entsteht eine mystische Stimmung, die das Publikum in ihren Bann zieht – ein Erlebnis, das Gänsehaut garantiert.

Schlemmen wie im Mittelalter: Das Ritteressen

Herzhafte Fleischgerichte, ofenfrisches Brot und deftiges Gemüse – das traditionelle Ritteressen ist ein Fest für alle Sinne. Wer schon immer mal speisen wollte wie ein edler Ritter, ist hier genau richtig.

Handwerkskunst zum Anfassen

Der historische Markt bietet Einblicke in jahrhundertealte Handwerkstraditionen. Ob Schmieden, Töpfern oder Weben – hier wird echtes Können sichtbar und spürbar. Viele der kunstvoll gefertigten Stücke können auch erworben werden – das ideale Souvenir aus vergangenen Zeiten.

Kleine Ritter ganz groß: Das „Dorf der Knappen“

Auch die jüngsten Besucher kommen auf ihre Kosten. Im „Dorf der Knappen“ erwartet Kinder ein eigenes Abenteuer: mit Ritterschlag, Sockenschlacht und Mitmachaktionen, die nicht nur Spaß machen, sondern auch spielerisch Wissen vermitteln.

Unterhaltung mit Gauklern, Schaukämpfen und Bogenschützen

Ob Jonglage, Akrobatik oder Schwertkampf – das Programm auf dem Festgelände ist bunt und abwechslungsreich. Gaukler ziehen durch die Gassen, Schaukämpfer liefern sich packende Duelle, und Bogenschützen demonstrieren ihre Treffsicherheit. Hier ist für jeden etwas dabei.

Ein Fest für die ganze Familie

Das Mittelalterfest in Jedenspeigen bietet ein rundum gelungenes Erlebnis für Jung und Alt. Ob Sie sich selbst als Ritter fühlen, mit staunenden Augen durch das Marktgeschehen wandeln oder einfach die besondere Atmosphäre genießen – dieses Wochenende verspricht unvergessliche Momente.

Mehr Informationen sowie das aktuelle Programm finden Sie unter www.ritter-jedenspeigen.at, auf Facebook oder telefonisch unter 02536/8224.