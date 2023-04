Krönung hat unser Land erreicht: Ein Wein für Charles!

Die Krönung von König Charles III hat das Wiener Bezirksblatt erreicht. Durch Zufall hat uns der bekannte Winzer Willi Opitz von seinem speziellen Krönungs-Cuvée erzählt …

Anlässlich der Buchpräsentation von WBB- und Bestseller-Autor Robert Sommer war Willi Opitz im Schreiberhaus in Grinzing zu Gast. Der bekannte Winzer aus Ilmitz (Burgenland/Seewinkel) stieß dabei schon auf den 6. Mai an. Da wollte das Wiener Bezirksblatt natürlich wissen: Warum schon heute auf den 6. Mai? „Na auf das Weltereignis in London – die Krönung von König Charles III. Ich kenne ihn ja persönlich.“

Sein Erlebnis mit Charles

Und das kam so: Vor zwölf Jahren war Opitz als Berater bei der Auspflanzung des Weingartens auf St. Mary’s (Scilly-Inseln) beteiligt. Auch die Präsidentin der englischen Winzer war dabei: Camilla, heute Gattin des Königs. Man verstand sich prächtig. Daraufhin flatterte eine persönliche Einladung in den Buckingham Palace ins Hause Opitz. Dort lernten Willi und Frau Maria den damaligen Prinz Charles kennen.

„Er ist ein sehr interessierter Agronom und hat sich gefreut, dass ein Österreicher auf seinem Grund und Boden Wein macht. Der König und seine Frau sind außergewöhnlich sympathische und wissende Menschen, ich war erstaunt über unsere aufrichtigen und offenen Gespräche“, so Opitz, der ihnen zu Ehren einen „Coronation Cuvée“ herausbringt. Damit wird er am 6. Mai während der Zeremonie auf das neue Oberhaupt der Windsors anstoßen. Na dann: Prost!